«Graduate Together» dédié aux seniors – Sentinelle et Entreprise

C’est un moment doux-amer pour les membres de la promotion 2020, qui planifiaient leurs diplômes de lycée en ce moment.

Pas de proms, pas de journées de saut pour les seniors, pas de «Pomp and Circumstance», pas de casquettes et de robes, pas de membres de la famille aux yeux larmoyants qui regardent fièrement. Le virus a tout gâché lorsque la vie s’est arrêtée il y a deux mois.

Mais une foule de sommités du show-biz, y compris le vainqueur de Tony Ben Platt, qui a joué Evan Hansen, un lycéen, dans le film « Dear Evan Hansen », gagnant du Tony, ne laisseront pas les diplômés de cette année commencer leur avenir sans célébration.

La star de basket-ball des Los Angeles Lakers, LeBron James, dirigera «Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020» le samedi 16 mai.

Présentant une allocution d’ouverture de l’ancien président Barack Obama, il sera diffusé à 20 heures sur ABC, CBS, NBC, Fox et 20 autres partenaires de diffusion et de streaming.

En raison de la pandémie en cours, qui a fermé des écoles à travers le pays, l’émission mettra en lumière et rendra hommage aux personnes âgées du secondaire qui obtiennent leur diplôme pendant cette période difficile.

Outre James et Platt, d’autres personnes qui devraient participer au moment de la presse sont Malala Yousafzai, les Jonas Brothers, Yara Shahidi, Bad Bunny, Lena Waithe, Pharrell Williams, Megan Rapinoe et H.E.R.

Les producteurs incluent le groupe de défense de l’éducation XQ Institute, la LeBron James Family Foundation et la Entertainment Industry Foundation.

Quant à Platt, il a remporté le Tony Award 2017 du meilleur acteur dans une comédie musicale pour «Dear Evan Hansen». Le spectacle a remporté cinq autres Tony Awards cette année-là, dont celui de la meilleure comédie musicale. Eva Price de Chelmsford était l’une des productrices de l’émission et a partagé le meilleur Tony musical avec ses collègues producteurs.

‘Le miaulement du chat

La comédie musicale de longue date d’Andrew Lloyd Webber, «Cats», a neuf vies, puis certaines. Sa dernière version cinématographique, sortie en décembre dernier, a bombardé le box-office et a été critiquée. Mais la production scénique a des jambes et des légions de fans. Ils peuvent écouter la chaîne YouTube «The Shows Must Go On» ce week-end pour voir un enregistrement filmé gratuit de 1998 de «Cats». Il met en vedette Elaine Paige dans le rôle de Grizabella, chantant l’emblématique «Memory». Elle est à l’origine du rôle dans le West End. Ken Page apparaît comme Old Deuteronomy après avoir créé le rôle à Broadway. Les rejoindre sont John Mills comme Gus the Theatre Cat, Bryn Walters comme Macavity et Jacob Brent comme M. Mistoffelees. Le film est disponible pendant 48 heures, à partir du vendredi 15 mai à 14 h. Playbill organise une soirée de surveillance en direct sur Twitter vendredi à 19 h.

Annonce des Norton Awards

La Boston Theatre Critics Association a organisé une cérémonie de présentation virtuelle lundi soir pour les 38e Elliot Norton Awards. Le Merrimack Repertory Theatre de Lowell a remporté trois prix (Production exceptionnelle, Théâtre de taille moyenne, Réalisateur et Acteur) pour la production de l’automne dernier du «Cambodian Rock Band». Il n’a gagné dans aucune de ces catégories, s’inclinant face à «Cloud 9» du Nora au Central Square Theatre. Cependant, Paula Plum, une actrice de premier plan de Boston avec de nombreux spectacles à la MRT et un concert d’enseignement à UMass Lowell à un moment donné, a remporté le prix de l’actrice exceptionnelle, Midsize Theatre pour sa performance dans « The Children » à SpeakEasy Stage Company. Nael Nacer, qui a fait des spectacles au MRT, a remporté le prix du meilleur acteur, petit théâtre ou théâtre marginal pour sa performance dans «Le retour» sur la scène israélienne.

Tout le monde dance maintenant

Levez-vous et commencez à bouger tous les lundis, à partir de 11 h 30, à la soirée dansante organisée en ligne par le Firehouse Center for the Arts de Newburyport. Mettez-vous en appétit pour le déjeuner avec une demi-heure de plaisir et de musique. L’artiste principale du projet Sparx, Katie Juster, organise la fête sur Facebook Live. Visitez www.firehouse.org pour plus d’informations.

Qu’est-ce que « Willy »?

Le Cannon Theatre of Littleton a reprogrammé sa comédie musicale pour enfants / adolescents «Willy Wonka» en novembre. De plus, le «10-Minute Play Festival» de juin a été annulé. Visitez www.thecannontheatre.com pour les mises à jour.