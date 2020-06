Grace et Frankie Saison 6: le mariage de Grace avec Nick affectera-t-il son amitié avec Frankie ??? Date de sortie, Cast, Plotline et bien plus encore !!!

L’une des séries Netflix originales les plus anciennes, Grace et Frankie Saison 6 est sortie. L’attente des fans est terminée car ils peuvent enfin tout voir sur Netflix. C’est l’un des meilleurs spectacles qui dépeint une bonne amitié et leur vie. La série a non seulement publié la saison 6, mais a également été renouvelée pour la septième saison. Il s’agit de la dernière et dernière saison de la série. Connaissons tous les détails de la sixième saison de la série.

Date de sortie de Grace et Frankie Saison 6

Grace et Frankie ont été initialement diffusées le 8 mai 2015. La saison 6 est sortie le 15 janvier 2020. La saison 6 a été réalisée par Marta Kauffman, David Warren, Ken Whittingham, Marta Cunningham, John Hoffman, Betty Thomas, Rebecca Asher et Alex Hardcastle .

La saison 6 contient 13 épisodes. Les épisodes sont intitulés The Newlyweds, The Rescue, The Trophy Wife, The Funky Walnut, The Confessions, The Bad Hearer, The Surprises, The Short Rib, The One-At-A-Timing, The Scent, The Laughing Stock, The Tank et The Change.

La distribution officielle de Grace et Frankie Saison 6

La saison 6 présente Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston, Martin Sheen, Brooklyn Decker, Ethan Embry, June Diane Raphael et le baron Vaughn. Les acteurs récurrents et invités incluent Angelique Cabral, Michael McKean, Mary Steenburgen, Brooke D’Orsay, Ernie Hudson, Lyle Friederichs et Brittany Ishibashi.

Quelle est l’intrigue de Grace et Frankie Saison 6?

À la fin de la saison 5, Grace et Nick se sont mariés. De nouveaux problèmes sont créés à cause de cela dans la saison 6. Marta a déclaré: « [Grace and Frankie] naviguent dans de nouvelles eaux en ce sens qu’ils ne vivent pas ensemble, et ils ont été tellement dépendants. Ce sera un ajustement – pour les deux. Grace étant mariée, elle a beaucoup de choses à s’adapter. Ce n’est pas tout à fait ce à quoi elle s’attendait à bien des égards. » Mais, l’amitié et le lien entre eux restent toujours les mêmes.