Grace et Frankie – La plus longue série Netflix?

L’un des originaux Netflix les plus anciens qui a été renouvelé pour sa dernière saison. La comédie créée par Marta Kauffman et Howard J. Morris a atteint le sommet des charts en un rien de temps. L’émission s’articule autour des rôles titulaires Grace et Frankie interprétés respectivement par Jane Fonda et Lily Tomlin. Les vies de deux amis peu orthodoxes se croisent parce que leurs maris tombent amoureux l’un de l’autre et sont sur le point de se marier. Même si l’émission a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, elle a toujours fait sa place auprès des masses. L’émission a été nominée dans les catégories Meilleure actrice principale pour les Emmies et une nomination aux Golden Globe de la meilleure actrice – Série télévisée musicale ou comique.

Date de sortie

On dirait hier que la saison 6 de Grace et Frankie est sortie. Nous savons tous maintenant que l’émission a été renouvelée pour sa dernière saison, mais la date reste inconnue. Certes, les circonstances actuelles dans le monde ne permettent pas de tirer. C’est un fléau et une aubaine en même temps. Nous savons que le spectacle ne se terminera pas de sitôt, mais il est lié à sa conclusion. Les créateurs de l’émission ont organisé une lecture de table en direct pour dérouter les fans. Cela nous donne également un aperçu de la septième saison de Grace et Frankie.

Parcelle de saison de Grace et Frankie

La fin de la saison 6 a répondu à beaucoup de questions concernant la saison 7 et en a également soulevé quelques-unes. L’intrigue tournera autour de la possibilité que les deux personnages titulaires doivent accepter le mode de vie de leurs ex-maris. Ce sera l’un des facteurs clés qui animera le spectacle. La chimie statique entre les deux acteurs manque au public et devrait être meilleure que jamais dans la dernière saison de Grace et Frankie.

Mises à jour de cast

Il n’y a aucune annonce concernant de nouveaux ajouts, mais nous savons que la distribution d’origine reviendra pour la dernière saison. Voici la liste actuelle. Grace Skolka et Frances ‘Frankie’ Bergstein sont jouées respectivement par les talentueuses Jane Fonda et Lily Tomlin. La distribution de soutien comprend Sam Waterston comme Sol Bergstein, Martin Sheen comme Robert Hanson, Brooklyn Decker comme Mallory Hanson, Ethan Embry comme Coyote Bergstein, June Diane Raphael comme Brianna Hanson et Baron Vaughn comme Nwabudike ‘Bud’ Bergstein.

Même si l’émission est largement manquée, les fans se maintiennent engagés en revoyant les saisons précédentes. C’est l’amour que ce spectacle a reçu à travers le monde. La dernière saison de Grace et Frankie est très attendue et sera chaleureusement accueillie dès sa sortie.