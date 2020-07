Grâce au COVID-19, LinkedIn laisse partir 6% de ses effectifs

LinkedIn de Microsoft est une application que les professionnels utilisent pour réseauter avec d’autres personnes occupant des emplois similaires. Il est également utilisé pour aider les utilisateurs à trouver un emploi, c’est pourquoi il pourrait ne pas être utilisé aussi souvent qu’avant la pandémie. Bloomberg affirme que l’effectif de l’application a été réduit de près de 1000 personnes grâce à la pandémie mondiale. Plus précisément, 960 employés ont été licenciés dans le monde. Cela correspond à environ 6% de l’effectif de l’application et leur a été annoncé via un e-mail envoyé par le PDG Ryan Roslansky lundi dernier. Les licenciements ont lieu dans les départements Global Sales et Talent Acquisition de LinkedIn.

LinkedIn affirme que la pandémie a affecté son activité Talent Solution



Avec COVID-19 faisant un certain nombre sur l’économie mondiale, de nombreuses entreprises n’ont pas besoin d’embaucher des employés. En conséquence, il y a moins de demande pour le groupe Talent Solutions de LinkedIn qui offre aux entreprises la possibilité d’atteindre près de 700 millions de personnes à la fois avec un seul poste. Si un CV publié semble prometteur, une entreprise peut entrer en contact avec un prospect via InMail, la plate-forme de messagerie de l’application.

LinkedIn ne voit pas autant de demande de la part des entreprises à la recherche d’employés qualifiés

L’e-mail de Roslansky disait: « … LinkedIn n’est pas à l’abri des effets de la pandémie mondiale. Notre activité Talent Solutions continue d’être affectée, car de moins en moins d’entreprises, y compris la nôtre, doivent embaucher au même volume qu’auparavant. Normalement, nous le ferions ont déployé notre plan annuel à la fin du mois de juin. Mais comme je l’ai dit à la société All Hands, cette année, nous avons pris notre temps pour mettre en place le plan FY21 compte tenu de la dynamique changeante qui nous entoure. Et avant partageant l’ensemble du plan, je veux me concentrer aujourd’hui spécifiquement sur la décision la plus difficile que nous ayons prise pour aller de l’avant avec notre stratégie. Pour continuer à adapter et à accélérer l’entreprise comme nous l’avons été, nous devons nous assurer que nous concentrons nos efforts et nos ressources par rapport à nos priorités les plus stratégiques pour mettre l’entreprise en place pour réussir aujourd’hui – et dans le futur.

Lorsque nous avons examiné de près l’entreprise, nous avons décidé que nous devions passer des appels difficiles. Après des semaines de discussions et de délibérations, l’équipe de direction et moi avons pris la décision extrêmement difficile de réduire environ 960 postes, soit environ 6% de notre base d’employés, dans nos organisations de vente et d’acquisition de talents. Je partage cette nouvelle aujourd’hui pour que tout le monde ait une image complète de ces changements et pourquoi nous les apportons, et je veux que vous sachiez que ce sont les seules mises à pied que nous prévoyons. «

Afin d’économiser de l’argent, LinkedIn dit qu’il évitera de « dupliquer des plates-formes, des systèmes et des outils coûteux en interne » en consolidant des parties de LinkedIn Talent Solutions avec LinkedIn Marketing Solutions. Et pour économiser davantage, LinkedIn va desservir les petites entreprises en ligne au lieu d’utiliser des équipes sur le terrain. Même après le retour à la normale de l’économie, cette idée d’économie d’argent pourrait rester en place.

Les employés licenciés auront la possibilité de conserver les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et tout autre équipement LinkedIn récemment acheté. Cela permettra à ces anciens employés de trouver un emploi et peut-être de faire une transition vers une nouvelle carrière. Ironiquement, c’est le genre de service d’emploi qui change la vie que LinkedIn fournit habituellement. La société déclare: « Les employés concernés qui travaillent en Amérique du Nord, au Brésil et dans certaines parties de la région APAC seront informés de l’impact de leurs rôles dans les prochaines 24 heures. Ces employés qui partent seront avec nous jusqu’au 21 août. Les employés concernés à Dubaï le seront seront également informés dans les prochaines 24 heures et seront avec nous jusqu’au 29 septembre. Les employés en Irlande, au Royaume-Uni et en Australie ont entamé des consultations sur les impacts potentiels sur les rôles et nous continuerons à travailler avec ces personnes localement. Les employés qui travaillent en France, La Suède et l’Espagne en apprendront davantage sur l’impact proposé sur les rôles en août, et les employés en Italie seront informés des impacts proposés en septembre. «

Pour répéter, ce sont les seules licenciements que LinkedIn prévoit et en temps voulu, nous verrons si cela est vrai. En attendant, vous pouvez toujours installer LinkedIn et réseauter avec d’autres personnes qui travaillent dans l’industrie. Ceux qui possèdent des appareils iOS peuvent télécharger l’application sur l’App Store ou le Google Play Store.