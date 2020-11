Grâce à la plate-forme de streaming cloud de Nvidia, Fortnite revient sur iOS

Lorsque le développeur Epic Games a donné aux joueurs de Fortnite la possibilité d’économiser quelques dollars en effectuant des paiements via sa propre plate-forme au lieu de celle d’Apple, le jeu a été démarré de l’App Store. Les réglementations d’Apple, acceptées par Epic, permettent Apple va expulser les jeux et les développeurs qui tentent de contourner la réduction de 30% des paiements intégrés aux applications en proposant leur propre système de paiement. Devant le tribunal, Epic a tenté de présenter Apple comme un monopole et Apple a pratiquement déclaré qu’Epic lui avait une dette de gratitude pour le temps et l’argent dépensés à la promotion de Fortnite. L’essentiel est que même si Fortnite n’est plus disponible sur l’App Store, il peut toujours être joué sur iOS grâce à Nvidia.

Nvidia a annoncé jeudi que GeForce NOW, le système de jeu en nuage de la société, apportera une version tactile de Fortnite à iOS via Safari. Nvidia note que si les jeux de la bibliothèque GeForce NOW sont mieux expérimentés sur les appareils mobiles avec l’utilisation d’une manette de jeu, il travaille avec Epic Games pour développer une version « tactile » de Fortnite parce que « le toucher est la façon dont plus de 100 millions de Fortnite les joueurs ont construit, combattu et dansé leur chemin vers Victory Royale. » Travailler sur le jeu pour le rendre tactile va retarder sa sortie.

Fortnite reviendra bientôt sur iOS via le service de jeu en nuage de Nvidia

Les joueurs Mobile Fortnite pourront se connecter à la vitrine PC d’Epic et trouver Fortnite sur la version iOS de Ge Force NOW. Bien que ce ne soit pas aussi simple que de jouer à Fortnite lorsqu’il était disponible sur l’App Store, au moins ceux qui n’ont joué au jeu que sur iOS auront à nouveau cette opportunité.

Des documents déposés lors de la bataille judiciaire entre Epic et Apple indiquent qu’il y avait 116 millions de joueurs Fortnite qui ont joué sur iOS et 73 millions ont joué au jeu uniquement sur iOS. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur iOS était de 2,5 millions, soit 10% des 25 millions qui jouaient chaque jour sur toutes les plateformes. Et plus d’achats intégrés ont été effectués sur iOS que sur Android.

Malgré cette nouvelle scintillante selon laquelle Safari mobile permettra à Fortnite d’ouvrir une porte dérobée sur la plate-forme iOS, les utilisateurs préféreraient sans aucun doute qu’Apple et Epic s’embrassent et se maquillent pour que l’application iOS Fortnite puisse revenir.