Grâce à COVID-19, cette application était l’application iOS gratuite la plus téléchargée de l’année

Trouver l’application iOS gratuite la plus téléchargée de 2020 n’est pas terriblement difficile à comprendre. Pourtant, voici un indice. Selon Mashable, l’application iOS gratuite la plus téléchargée pour cette année n’aurait peut-être pas mérité ce titre sans la pandémie mondiale qui a fermé les entreprises, les écoles, les divertissements sur scène et plus encore. Au lieu de réunions en face à face, de salles de classe bondées et de sièges espacés de quelques centimètres, une grande partie du monde communiquait les uns avec les autres en regardant des vidéoconférences en streaming sur un écran. Et cela a aidé Zoom à prendre le titre comme l’application iOS gratuite la plus téléchargée de 2020.

Même lorsque COVID-19 vient de commencer à décimer les États-Unis, Zoom a montré de formidables signes de croissance en ajoutant plus d’abonnés au cours des deux premiers mois de cette année que pendant toute l’année 2019. Le pic d’utilisation de l’application s’est produit en avril avec 300 millions de participants impliqués dans une réunion Zoom chaque jour. Et au fait, Zoom était également la meilleure application gratuite parmi Utilisateurs d’iPad Apple

Zoom était l’application iOS gratuite la plus téléchargée de 2020



Les utilisateurs d’iPhone d’Apple et d’autres utilisateurs de Zoom gratuitement peuvent organiser des conférences avec jusqu’à 100 personnes à la fois. Les réunions avec plus de deux participants sont limitées à 40 minutes d’utilisation. Pour vous montrer à quel point la pandémie est importante pour la popularité de Zoom, en 2019, l’application n’a même pas battu la liste des 20 meilleures applications iOS gratuites. L’application vidéo courte TikTok était deuxième et encore une fois, ce placement était dû au COVID-19. Les adolescents ennuyés coincés à l’intérieur tout l’été ont téléchargé l’application sur leurs iPhones, ce qui leur a permis de créer des vidéos d’une durée de 15 à 60 secondes les montrant danser, synchroniser les lèvres, jouer des farces et plus encore. Le président Donald Trump a tenté de débarrasser les États-Unis de TikTok parce qu’il appartient à une entreprise chinoise, mais avec l’arrivée de la nouvelle administration Biden-Harris, il semble que l’application restera en vie dans les États où 80 millions d’utilisateurs par mois utilisent l’application.

La troisième application iOS la plus téléchargée cette année a également bénéficié du coronavirus. Disney + propose des divertissements en streaming pour tout le monde et propose les dessins animés classiques, les films favoris de Pixar, les films Marvel, les films Star Wars et même les documentaires National Geographic. La série basée sur Star Wars Le mandalorien présente le premier personnage d’évasion de l’application, Grogu (c’est le vrai nom de Baby Yoda). YouTube a terminé quatrième avec Instagram complétant le top cinq.

Alors que Facebook était le numéro six, vous pourriez être surpris que Snapchat soit la septième application iOS gratuite la plus installée cette année, la plaçant devant Messenger, Gmail et Cash App. Cette dernière application a remplacé Netflix qui occupait la 10e place l’année dernière. Cela donne certainement une belle apparence à la troisième place de Disney +. Et comme nous vous l’avons dit l’autre jour, Disney + a été désignée par les utilisateurs de Google Play comme la meilleure application de 2020. Ainsi, Mickey, Donald, Goofy, Uncle Scrooge, Huwey, Dewey et Louie semblent avoir beaucoup de fans sur les plates-formes iOS et Android.

L’application iOS la plus payante cette année était l’application de retouche photo TouchRetouch, suivie de l’application de dessin Procreate Pocket. Dark Sky, l’application météo acquise par Apple était troisième. Les deux meilleurs jeux gratuits chargés par les utilisateurs iOS cette année étaient Parmi nous et Call of Duty: Mobile. Le jeu mobile le plus payant sur la plate-forme était Minecraft et bien sûr un jeu qui simule une pandémie devrait être inclus; c’était Plague, Inc. qui a terminé numéro deux.

Nous ne pouvons pas faire d’hypothèses sur ce qui se passera l’année prochaine avec la pandémie, mais si les choses s’améliorent grâce aux vaccins, nous verrons probablement un changement marqué dans les noms des applications sur la liste. Y aura-t-il autant besoin d’applications comme Zoom? Les adolescents auront-ils encore besoin de recourir à TikTok pour passer le temps un jour de semaine? Nous devrions avoir ces réponses d’ici décembre prochain.