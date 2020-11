Grâce à Alassane Plea, Gladbach est à la hauteur des grands

Merci également à Alassane Plea, le noeud de la Ligue des champions au Borussia Mönchengladbach a éclaté (les temps forts du gala 6-0 dans la vidéo) Les souvenirs des temps dorés sont éveillés.

Après la « soirée parfaite », Alassane Plea a d’abord sorti le feutre. Le ballon sous le bras, le triple buteur a traversé la cabine et fait signer le souvenir rond par chaque joueur. « Ce fut une excellente soirée pour moi. Je suis heureux et heureux », a déclaré le Français, qui après le furieux 6-0 (4-0) du Borussia Mönchengladbach contre le Shakhtar Donetsk depuis le but muté en chasseur d’autographes.

Plea, juste appelé « Lasso » à Gladbach, était symbolique de toute l’équipe avec son explosion de performances: le nœud de la Ligue des champions a finalement éclaté avec les poulains – et avec un fort bang.

« La moitié a été jouée et nous nous saluons d’en haut », a déclaré fièrement l’entraîneur Marco Rose. Devant le Real Madrid et l’Inter Milan, le Borussia se dirige vers la pause de classe reine, le tour à élimination directe est à portée de main.

Pas étonnant que les souvenirs des années 70 avec Günter Netzer, Jupp Heynckes and Co. se soient réveillés.

L’entraîneur de Gladbach, Rose, prévient: « Complètement différent en trois semaines »

Le Borussia, par exemple, a célébré une plus grande victoire à l’extérieur en Coupe d’Europe en Islande lors d’une victoire 7-0 contre l’IBV Vestmannaeyjar – en septembre 1973. Seuls deux poulains ont marqué trois buts avant Plea internationalement: Heynckes, même trois fois dans les années 70. Et l’actuel capitaine Lars Stindl 2017 à Florence.

Un nouveau calendrier distinct existe depuis longtemps à Gladbach. La première entrée en huitièmes de finale de la Ligue des champions le cimenterait.

Rose a mis en garde contre une trop grande euphorie. « Nous pouvons profiter du résultat, bien sûr. Mais au fond, nous n’avons rien réalisé », a déclaré l’entraîneur: « Les trois matchs à venir décideront de tout. Je pense que je sais déjà que le Shakhtar dans trois semaines. à Mönchengladbach apparaîtra complètement différent. «

Le champion du monde Christoph Kramer craint également que le Real, l’Inter et Schachtjor ne sous-estiment plus le Borussia. « Cela n’arrivera plus à aucune des trois équipes. Il faut être prudent », a déclaré le défenseur. Cependant, « tout le monde a signé » cinq points à l’avance, a déclaré Kramer. Il y avait encore plus contre le Real et l’Inter (2: 2 chacun).

© imago images / Vitalii Kliuiev

Rose on Plea: « La courbe de forme du Lasso monte »

Mais l’homme de la soirée était Plea, qui est désormais dans la vitrine européenne ainsi que Marcus Thuram, qui a réussi deux fois contre le Real. Les deux Français sont « de bons gars qui ont aussi de bonnes relations dans leur vie privée », a déclaré Rose, mais qui n’a pas voulu faire « une énorme histoire » de son duo de tempête. Pas étonnant, après tout, que Rose veuille garder ses buteurs au-delà de la fin de la saison.

Les appels à la flambée nous ont encouragés, également pour le match de championnat de Bundesliga au Bayer Leverkusen dimanche. En 2019, Plea a marqué le seul but dans une victoire 1-0.

« La forme de Lasso est en hausse. Nous savons que c’est un joueur important pour nous car il a les qualités pour faire des choses extraordinaires sur le terrain », a déclaré Rose. Comme mardi à Kiev.