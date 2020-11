Gouvernement du Queensland de Channel Nine, décideur de l’état d’origine: Phil Gould explique

Phil Gould a expliqué pourquoi le décideur de l’État d’origine ne serait pas le même si le gouvernement du Queensland ne faisait pas un backflip de dernière minute et permettait à l’équipe de commentaires et au personnel de production de Nine de prendre l’avion pour le blockbuster de mercredi soir.

Le directeur de la santé du Queensland, le Dr Jeanette Young, a lancé la semaine dernière une grenade dans les plans de la diffusion de mercredi lorsqu’elle a confirmé que l’un des membres du personnel de Nine qui avait demandé des exemptions pour entrer dans le Queensland pour le match ne serait autorisé à entrer que s’il allait en quarantaine dans un hôtel pendant 14 jours. .

Cette condition est désormais impossible à remplir et n’était probablement jamais réalisable étant donné que la série Origin de trois matchs était prévue sur une période de 14 jours.

État d’origine (Getty)

La même équipe de production et les mêmes commentateurs étaient nécessaires à Adélaïde pour Game One le 4 novembre et à Sydney pour Game Two il y a cinq jours à peine.

Nine et la LNR se sont unies pour faire pression sur le gouvernement pour permettre à environ 20 commentateurs et membres du personnel de production de prendre l’avion et de s’envoler le jour du match, allant directement de l’aéroport au stade Suncorp et en revenant sans aucun détour, mais il n’y a eu jusqu’à présent aucun signe que la position ferme du gouvernement sur la quarantaine sera modifiée.

Cela laissera les goûts de l’ancien entraîneur légendaire de NSW Gould et de la voix de Nine de la ligue de rugby Ray Warren pour jouer leur rôle depuis le studio de Sydney.

C’est une honte qui se fera sentir le plus vivement dans les salons des fans de la ligue de rugby à travers l’Australie, avec Gould expliquant ce qui manquerait à James Bracey pour Wide World of Sports ‘ Six tacles avec Gus Podcast.

D’une part, Warren, un ami proche et collègue de longue date de Gould, n’a jamais appelé un match hors du tube au cours de ses cinq décennies de diffusion sportive.

Ray Warren (Getty)

« Il n’aime pas le faire hors du tube, quand vous connaissez Ray aussi bien que nous, ce genre de petites choses peut le mettre un peu en valeur », a déclaré Gould.

« Il compte énormément sur l’atmosphère au sol pour le ton, il en parle beaucoup. La foule lui dit quand être excité, donc il n’a jamais eu envie d’appeler un jeu hors de l’écran en studio pour peur du manque d’ambiance et ne pas savoir quand s’exciter dans ses appels.

« C’est un professionnel complet, je suis sûr qu’il s’en occupera, je suis sûr qu’il ne se soucie de rien. Et nous avons appelé des jeux du studio dans le passé et pour les gens qui écoutent à la maison ça n’a pas l’air c’est différent, la technologie est brillante comme ils le font. «

Alors que Nine veillera à ce que l’expérience du spectateur du jeu soit toujours aussi bonne que possible, Gould a ajouté que la capacité d’analystes comme lui et Andrew Johns à obtenir une image complète du concours et à la relayer aux téléspectateurs était beaucoup plus difficile. s’ils pouvaient seulement voir les mêmes images que les spectateurs à la maison.

Gould a ajouté qu’il était essentiel de pouvoir voir ce qui se passait en dehors du ballon afin de comprendre les décisions, bonnes et mauvaises, prises par les joueurs sur le terrain.

Sans les informations supplémentaires que vous récupérez lorsque vous pouvez voir le champ complet, il est difficile d’ajouter la même valeur dans l’analyse.

Phil Gould (neuf)

« … Il y a un aspect du commentaire qui est si important pour être sur le terrain parce que vous voyez plus que ce que les gens voient à la maison à la télévision », a déclaré Gould.

« La caméra est fixée si étroitement que vous pouvez voir les joueurs et vous en êtes tout près, mais la grande image lorsque vous regardez le langage corporel des deux équipes lorsque vous êtes au sol et à quelle vitesse ils entrent et sortent de leur position, et non pas ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui aurait pu arriver avec une passe de plus ou peut-être un coup de pied là-bas, cela ne donne pas au spectateur à la maison une vue complète de ce qui se passe sur le terrain.

«Et c’est pourquoi nous pouvons dire des choses dans les commentaires pour anticiper ce que nous pensons venir, en nous appuyant sur quelque chose que nous voyons d’un point de vue global que vous ne voyez pas nécessairement à la télévision.

« A la télévision aussi, le jeu semble beaucoup plus rapide qu’il ne l’est en réalité, qu’il ne regarde réellement le sol et c’est parce que la caméra rapprochée le rend plus rapide. »

Nine transpire sur une décision finale du gouvernement du Queensland, qui doit être prise avant demain pour donner au diffuseur suffisamment de temps pour prendre des dispositions pour donner suite au Plan A et se rendre en tant qu’équipe de production à Brisbane.

Si ce n’était pas le cas, il y a eu une planification complète du scénario pour une production réduite au Suncorp Stadium, ce qui impliquerait qu’une partie importante de la production soit gérée depuis le studio de Nine à Sydney.

« Nous avons des gens de qualité là-haut qui présenteront à nouveau le jeu avec brio … vous aimeriez être là, tout le monde aimerait être là pour le jour du match pour un décideur Origin mais si ce n’est pas le cas, ce n’est pas le cas, « Dit Gould.