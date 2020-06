Gotham Saison 5: la date de sortie officielle de Netflix est sortie !!

Basé sur DC Comics, Gotham est une série américaine de drame policier. Prequel to Batman Gotham est une série incontournable qui explore d’autres traits de personnalité de Batman. Gotham a une base de fans prodigieuse, en particulier dans le monde des fans de DC.

Gotham: Plot and Cast

La série se concentre sur le département de police de Gotham City, où James Gordan et Harvey Bullock sont recrutés pour défaire un crime mystérieux à Gotham City. La ville est en mauvais état après les meurtres brutaux d’un milliardaire Thomas Wayne et de sa femme, Martha.

Le casting vedette de la première saison comprend Ben McKenzie, Donal Logue, David Mazouz, Zabryna Guevara, Sean Pertwee, Robin Lord Taylor, Erin Richards, Camren Bicondova, Cory, Michael Smith, Victoria Cartagena, Andrew Stewart-Jones, John Doman, Jada Pinkett Smith, Morena Baccarin, James Frain, Jessica Lucas, Chris Chalk, Drew Powell, Nicholas D’Agosto, Michael Chiklis, Maggie Geha, Benedict Samuel, Crystal Reed et Alexander Siddig.

Qui fera partie de la saison dernière?

NETFLIX

Le casting vedette de la saison dernière comprend Ben McKenzie comme Jim Gordon, David Mazouz comme Bruce Wayne, Sean Pertwee comme Alfred Pennyworth, Camren Bicondova comme Selina Kyle, Erin Richards comme Barbara Kean, Morena Baccarin comme Leslie Thompkins, Cameron Monaghan comme Jeremiah Valeska, Chris Craie comme Lucius Fox, Shane West comme Eduardo Dorrance / Bane, Donal Logue comme Harvey Bullock, Cory Michael Smith comme Edward Nygma et Robin Lord Taylor comme Oswald Cobblepot / Penguin.

Gotham Saison 5: Mises à jour des versions

Jusqu’à présent, quatre saisons de Gotham sont en streaming sur Netflix, et les fans de DC attendent avec impatience la cinquième et dernière saison. Plus tôt, nous avons été informés que la saison 5 serait abandonnée sur Netflix en juillet. Cependant, maintenant que la date officielle a été publiée. Nous pouvons dire que la série tant attendue et aimée diffusera sa dernière saison sur Netflix le 1er juillet 2020.

ALERTE SPOILERS !!!!!

Gotham Saison 5: Que se passera-t-il?

NETFLIX

Jim Gordon, Bruce Wayne et d’autres héros peinent à reprendre Gotham City, qui est au bord de l’isolement du monde extérieur. Déjà beaucoup de chaos a eu lieu alors que Pingouin, le Riddler, les Sirènes et Jérémie ont envahi différentes régions de la ville. La série fait un bond en avant de dix ans où Bruce est prêt pour l’ouverture de la tour Wayne alors qu’il revient à Batman à part entière avec des costumes et des gadgets. Gordon soupçonne les intentions de The Riddler and Penguin.