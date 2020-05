GORILLAZ arrive enfin dans les bandes dessinées … Mais JAMIE HEWLETT aussi?

Crédits: Jamie Hewlett



Crédits: Z2 Comics



Communiqué de presse

Arrêtez les presses! Vingt ans de fabrication, le Gorillaz ALMANAC est le tout premier annuel de Gorillaz, publié en octobre 2020 en partenariat avec le célèbre Z2 Comics.

Inspiré de la grande tradition britannique de l’édition annuelle cartonnée, Gorillaz ALMANAC est une page en couleur, unique en son genre, amusante, de 120+ pages, hommage latéral à deux glorieuses décennies de Gorillaz. Jammed avec de nouvelles illustrations exclusives, y compris la toute première bande pour jouer en 2D, Noodle, Murdoc Niccals et Russel Hobbs; puzzles, jeux et plus; plus une série d’apparitions d’invités spéciaux de collaborateurs de Gorillaz passés et présents, Gorillaz ALMANAC est un recueil de délices qui met enfin le groupe le plus réel sur la page imprimée.

«Chaque fan de bandes dessinées et d’animation a rêvé de voir le Gorillaz faire ses débuts en bande dessinée, avec le chef d’équipe Z2 parmi eux», explique Josh Frankel, l’éditeur de Z2. « L’œuvre d’art, la musique et le mythe s’ajoutent à ce qui est destiné à être l’un de nos sorties les plus animées de l’histoire, et lorsque les fans verront exactement ce que nous avons prévu, je sais que tout le monde conviendra que cela valait la peine d’attendre . «

Gorillaz ALMANAC by Gorillaz est disponible en octobre 2020 en trois éditions spéciales:

Gorillaz Almanac Standard: 24 £ / 24,99 $

Gorillaz Almanac Deluxe: 80 £ / 99,99 $

Gorillaz Almanac Super Deluxe: 160 £ / 199,99 $