Gorilla Glass Victus offre une protection contre les chutes de 2 mètres et double la résistance aux rayures

Le fabricant de verre Gorilla Corning n’annonce généralement une nouvelle itération de son verre de protection d’appareil que tous les deux ans. Ces annonces se produisent historiquement lorsqu’une percée majeure est réalisée. Celles-ci se produisent généralement dans la résistance aux rayures ou la protection contre les chutes – les deux piliers du verre mobile – mais jamais les deux.

Le dernier verre de Corning, le Gorilla Glass Victus, apporte des améliorations significatives sur les deux fronts critiques en même temps, une première dans l’histoire de l’entreprise. En bref, Gorilla Glass Victus promet une protection contre les chutes de 2 m et double la résistance aux rayures du Gorilla Glass 6. C’est gros.

Qu’en est-il de Gorilla Glass 7?

Dans notre briefing, le vice-président de la technologie et du développement de produits de Corning, Jaymin Amin, n’a pas voulu commenter le sort de Gorilla Glass 7, préférant se concentrer plutôt sur les avancées simultanées de Victus. Il a dit qu’à Corning, le sentiment était que s’attaquer avec succès aux deux problèmes en même temps justifiait un nouveau nom pour le distinguer de tout ce qui l’avait précédé.

D’autres représentants de l’entreprise nous ont appris que, à toutes fins utiles, Victus est le successeur de Gorilla Glass 6. Cela dit, Corning peut toujours lancer un produit sous le nom de Gorilla Glass 7 ou commencer à ajouter des numéros à la fin de Victus – nous devrons juste attendre et voir. Une rose sous un autre nom serait toujours aussi forte, alors ne laissez pas le changement de nom vous inquiéter.

De quelle sorcellerie s’agit-il?

En tant que nerd du verre avoué (triste, je sais), j’ai été intrigué de savoir quel nouveau processus de production révolutionnaire ou des matériaux jusque-là inconnus ont permis une percée aussi importante. La réponse? Un travail acharné et plus d’une décennie de personnes intelligentes qui font des choses intelligentes. Pas aussi excitant, peut-être, qu’un nouveau minéral trouvé dans un astéroïde ou des développements en nanotechnologie, mais beaucoup plus pragmatique.

Corning en tant que société de verre fête ses 170 ans l’année prochaine, et sa division Gorilla Glass met du verre personnalisé sur les téléphones depuis l’iPhone d’origine en 2007. Les scientifiques de la société «crachent» des milliers de compositions de verre potentielles sur papier, puis exécutent de petits lots des plus prometteur. Ces échantillons fournissent ensuite les données concrètes qui permettront finalement à Corning de se concentrer sur un produit comme Victus. C’est le produit d’années de connaissances accumulées avec un soupçon d’alchimie.

Corning se concentre sur la protection contre les chutes et la minceur depuis plusieurs années en réponse aux demandes des consommateurs et des fabricants. La protection contre les rayures était considérée comme «assez bonne» depuis plusieurs années. Maintenant que les consommateurs conservent leurs téléphones plus longtemps, la résistance aux rayures est de retour sur la liste des priorités. Plutôt que de simplement se concentrer sur l’autre côté de la médaille comme il le fait habituellement, Corning a décidé de s’attaquer à la fois aux rayures et aux chutes en même temps.

Quelle est la force de Victus?

La génération actuelle de verre mobile de Corning, Gorilla Glass 6, peut résister à plusieurs chutes de 1,6 m et offre une résistance aux rayures de base. Ce niveau de résistance aux rayures est resté à peu près inchangé depuis Gorilla Glass 3 (les générations suivantes se sont davantage concentrées sur la réduction de l’épaisseur requise pour la même résistance ou sur l’amélioration de la résistance aux chocs).

Selon Corning, Gorilla Glass Victus peut résister à plusieurs chutes d’une hauteur de 2 m. Parallèlement, Victus offre 2 fois la résistance aux rayures du Gorilla Glass 6 et 4 fois la résistance des verres en aluminosilicate des concurrents. Amin nous dit que tout cela vient sans aucune augmentation d’épaisseur nécessaire.

Les fabricants peuvent améliorer la résistance en utilisant la même épaisseur de Victus ou réduire l’épaisseur du verre tout en maintenant les niveaux actuels de durabilité.

Corning teste son verre aux mêmes épaisseurs en interne pour des raisons de cohérence, mais la société dit Autorité Android qu’un partenaire (sans nom) examine actuellement à quel point il peut rendre Victus tout en offrant des niveaux compétitifs de résistance et de résistance aux rayures. Ce sera probablement la chose à surveiller à l’avenir – quelle est l’épaisseur de la couche Victus sur les téléphones à venir, par rapport aux smartphones précédents utilisant Gorilla Glass 6.

Partout où les fabricants peuvent libérer de l’espace interne supplémentaire tout en maintenant la minceur de l’appareil, ils le feront (RIP la prise casque). Donc, juste parce qu’un téléphone utilise Victus ne signifie pas nécessairement des performances exponentiellement meilleures. Les fabricants peuvent bien «l’amincir» pour fournir au Gorilla Glass 6 niveaux de résistance en utilisant une couche plus mince de Victus. Tout est une question de rigidité, de minceur et d’économies d’espace potentielles, mais il faut être conscient lorsque vous voyez «Victus» apparaître dans les documents marketing.

Qui est connecté?

Samsung sera le premier fabricant à sortir de la porte à utiliser Victus, le Galaxy Note 20 étant le concurrent évident. Amin nous a dit que les fabricants livreraient initialement Victus dans l’espace premium afin que nous puissions nous attendre à le voir dans d’autres produits phares au second semestre 2020.

Victus coûte en fait le même prix à Corning à fabriquer, de sorte que les coûts de production et d’approvisionnement ne devraient pas être un obstacle à son acheminement vers les appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme à temps. Le verre coûte généralement moins de 1% du coût total d’un téléphone – essayez de dire cela au gars qui réparera votre écran fissuré pour 150 $!

D’autres fabricants seront annoncés sous peu, mais étant donné les mêmes coûts de production, il est raisonnable de supposer que partout où Gorilla Glass 6 est actuellement utilisé, Victus sera l’année prochaine à sa place. Victus ne s’applique pas seulement aux vitres avant et arrière des téléphones (fonctionne très bien avec les antennes 5G), il trouvera également des applications dans les appareils portables et sur la vitre de protection de l’appareil photo.

Victus vs la concurrence

La plupart des solutions de verre d’aluminosilicate et des générations précédentes de verre Gorilla, se rayent entre 2 et 4 Newtons dans le test Knoops Diamond. Le Gorilla Glass Victus se raye entre 7 et 10 Newtons. Combinez cela avec une amélioration de 25% de la résistance aux chocs et vous comprendrez pourquoi Corning est si désireux de mettre Victus entre vos mains. Même si cela leur échappe parfois.

Les consommateurs sont prêts à payer une prime pour une meilleure durabilité, mais Victus coûte le même prix à fabriquer.

Fait intéressant, le communiqué de presse de Corning indique que les consommateurs sont prêts à payer une prime pour une meilleure durabilité. Connaissant les prix de Victus, nous devrons simplement attendre de voir si les fabricants augmentent leurs prix, citant «une durabilité améliorée». La preuve est dans le pudding, donc nous réservons le jugement pour l’instant. Mais si vous devez une mise à niveau et que Victus est tout ce que Corning prétend être, votre prochain téléphone pourrait bien durer toute la distance.

