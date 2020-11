Google vous offre maintenant une chance de gagner 5000 $ si vous achetez le Pixel 5

REVIT! Gants Rev’it Metis Noir-Rouge M (8.5)

Ces gants impressionnants sont parfaits si vous voulez ressembler et vous sentir comme un vrai pilote! Les Metis sont les gants parfaits pour les débutants. Ils sont légèrement plus longs et inspirés de la MotoGP. La protection TPU sur les poignets, les doigts et la paume offre la sécurité que vous attendez