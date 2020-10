Google teste une nouvelle fonctionnalité intéressante pour le Play Store

iPosible Montre Connectée Podomètre Bracelet Connecté Écran Coloré Smartwatch Sport Etanche IP68 Femme Homme Enfant Fitness Tracker d’Activité Cardiofréquencemètre pour Android iOS Smartphone

【Montre Connectée Fonction】Tracker d'Activité (podomètre, distance, calories), Notification de Message APP (Facebook, WhatsAPP, Skype, Twitter, LinkedIn), Notification d'Appel et Message SMS, Cardiofréquencemètre, Moniteur de Sommeil, Prévisions Météo, 14 Modes de Sport, Contrôle Appareil Photo, Rappel Sédentaire, Alarme. Connecté GPS de téléphone.Compatible pour tout les smartphones 【Cardiofréquencemètre】Nouveau capteur FC pour une surveillance plus précise et efficace de la fréquence cardiaque, un moniteur FC en temps réel 24 heures avec des statistiques de la fréquence cardiaque en temps réel et un tableau de la fréquence cardiaque【Moniteur de Sommeil et Alarme】Il mesurera votre qualité de sommeil et le temps de sommeil automatiquement lorsque entre 21h et 8h, et enregistre le temps de sommeil profond, le sommeil léger et sommeil sobre 【Bracelet Connecté Etanche IP68】Le montre a subi plusieurs tests d'étanchéité et qui peut être utilisée sans soucis pendant l'exercice, le bain et la natation. LCD couleur de 0,96 pouces offre des effets visuels vifs. 【14 Mode sports Changeable】: marche, course à pied, vélo, randonnée, fitness, tapis roulant, basketball, tennis, escalade, badminton, cyclisme dynamique, yoga, football, danse (Note: seulement 3 mode à suivre. Pour changer le mode d'exercice, veuillez définir le sur l'application) 【Charge Simple et Rapide】Pas besoin du chargeur USB,la Conception du bracelet est en USB intégrée,démonter le bracelet et la charger directement avec l'extrémité de la puce. Connectez-le simplement à n'importe quel adaptateur d'alimentation, PC ou banque d'alimentation sans avoir besoin d'un adaptateur particulier. La charge complète nécessite 1-2 heures, le temps de travail est 5-10 jours 【Garantie Après Vente】Compatible avec smartphone de système Android 4.4 minimum et iOS 7.1 minimum, Bluetooth version 4.0 minimum. N'hésitez pas à acheter nos produits Bracelet Connecté. GARANTIE 24 MOIS: votre achat dans notre magasin est garanti à 100%: si vous avez des questions, contactez-nous via e-mail s'il vous plaît, nous vous répondrons pendant les 12 heures et résoudre le problème pour vous