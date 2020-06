Google teste le remplacement de l’URL par le nom de domaine du site dans Chrome

Il existe de nombreuses versions différentes du navigateur Google Chrome dans le Google Play Store. Le navigateur Chrome est la version publique du navigateur de Google. Il a une fonction de traduction, un mode bureau, un mode sombre et d’autres capacités. D’autres versions de Chrome qui peuvent être installées sur la plupart des téléphones Android incluent l’application Chrome Dev. Comme Google le dit sur la liste de l’application sur le Google Play Store, « Vivez à la pointe du progrès: essayez nos dernières fonctionnalités. (Elles seront rudes sur les bords!) Cela signifie que l’application sera boguée, vous devriez donc y réfléchir à deux fois. avant de l’installer. L’application Chrome Dev peut être trouvé ici. C’est un peu plus raffiné que l’application Chrome Canary, qui est très instable et comprend une version nocturne pour les développeurs.

Selon Android Police, Google a commencé la semaine dernière à tester une modification pour les applications Chrome Dev / Canary 85 qui masquent l’adresse URL du site Web sur lequel elles se trouvent et n’affiche que le nom de domaine du site (par exemple, Google.com). Un développeur de Chromium a déclaré: « Nous pensons qu’il s’agit d’un problème important à explorer, car le phishing et d’autres formes d’ingénierie sociale sont toujours répandus sur le Web, et de nombreuses recherches montrent que les modèles d’affichage d’URL actuels des navigateurs ne sont pas des défenses efficaces. Nous ‘ re implémentant cette expérience d’affichage de domaine simplifié afin que nous puissions effectuer des recherches qualitatives et quantitatives pour comprendre si cela aide les utilisateurs à identifier les sites Web malveillants avec plus de précision. » En d’autres termes, Google teste si le remplacement des adresses Web complètes par un simple nom de domaine aide les utilisateurs à repérer plus facilement un site Web malveillant.

Pour que cette fonctionnalité fonctionne sur Chrome Dev ou Canary 85, vous devez activer un indicateur. Ouvrez l’un des deux navigateurs susmentionnés sur votre appareil Android et accédez à Chrome: // Flags. Recherchez Omnibox UI et activez « Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref. » Une fois que le drapeau est activé et que vous redémarrez votre téléphone, au lieu de voir une longue adresse URL dans le champ d’adresse, seul le nom de domaine apparaîtra. Par exemple, au lieu de voir « https://www.phonearena.com/news/major-us-carriers-go-down_id125340 », vous verrez simplement le nom de domaine de phonearena.com/news/.