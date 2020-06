Google Stadia vient de recevoir un coup de pouce important sur Android

Les jeux dans le cloud commencent à devenir une réalité alors que de plus en plus d’entreprises comme Google, Microsoft et NVIDIA continuent d’investir dans de tels services. Bien que Stadia ait connu un début difficile, Google continue de miser gros sur le service de jeu en nuage.

Google Stadia fonctionne non seulement sur les PC, mais aussi sur les téléphones Android. Cependant, tous les combinés Android n’étaient pas compatibles avec l’application Stadia, mais très peu jusqu’à récemment. À partir de cette semaine, Google a annoncé que davantage de téléphones Android pourront exécuter l’application Stadia et permettre aux abonnés de jouer à leurs jeux préférés.

Tout d’abord, Google a révélé que tous les smartphones OnePlus sont désormais entièrement compatibles avec Stadia, y compris OnePlus 5 / 5T, One 6 / 6T et OnePlus 7/7 Pro / 7 Pro 5G / 7T Pro / 7T Pro 5G. Ces téléphones rejoignent le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, déjà compatibles avec Google Stadia.

Mais attendez, il y a plus! Google a confirmé que toute personne disposant d’un téléphone Android compatible peut installer l’application Stadia et commencer à jouer à des jeux, y compris les téléphones qui ne figurent pas sur la liste des téléphones officiellement pris en charge.

Il s’agit d’un changement majeur qui supprime fondamentalement toutes les restrictions de marque et limite uniquement la compatibilité de Stadia au matériel de votre téléphone. Pendant que la fonctionnalité est en cours de développement, les utilisateurs d’Android peuvent essayer gratuitement Stadia et jouer à leurs jeux préférés sur des écrans plus petits.

Google appelle cette décision « Expérience« Et ceux qui souhaitent en faire partie doivent installer l’application sur leurs téléphones Android et, dans l’onglet Expériences, choisir » Jouer sur cet appareil « . Même si vous n’êtes pas abonné à Stadia, vous pourrez jouer à des jeux que vous possédez déjà sur votre téléphone via le streaming cloud.