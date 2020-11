Google Stadia arrive sur l’iPhone, en contournant l’App Store

in

Le service de streaming de jeux de Google, Stadia, a eu sa part de problèmes, mais la société en est maintenant au moins en train de trouver l’un d’entre eux: comment rendre le service disponible aux utilisateurs iOS. Vous voyez, les politiques restrictives de l’App Store d’Apple empêchent pratiquement les applications de streaming de jeux de la plate-forme.

Maintenant, Google prépare Stadia pour une version iPhone et iPad en ignorant complètement l’App Store et en rendant le service disponible via une application Web sur le navigateur Safari d’Apple. Selon CNBC, Google se prépare à le publier dans les semaines à venir.

Idéalement, pour l’expérience client, une application réelle serait préférable, mais Apple tient fermement sa position. Bien que la société ait apporté quelques modifications, elles sont toujours restrictives et obligeraient les entreprises à soumettre chaque jeu à Apple et à pouvoir les télécharger directement depuis l’App Store.

Stadia est la dernière entreprise à trouver des moyens de contourner les politiques d’Apple. Aujourd’hui, GeForce Now, le service de streaming de jeux de Nvidia, a également annoncé qu’il serait disponible pour les utilisateurs iOS via une application Web Safari.

Cela contribuera-t-il à attirer plus d’utilisateurs sur Stadia? Nous devrons voir, mais avec la Xbox Series X, la PlayStation 5 et les nouvelles cartes graphiques qui débarquent toutes en ce moment, ce sera une bataille difficile pour Google.

Qu’est-ce que tu penses? Souhaitez-vous essayer Stadia sur iPhone? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Partager : Tweet