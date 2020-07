Google sauvegardera automatiquement votre téléphone Android gratuitement

Google a rendu les sauvegardes automatiques Android gratuites pour les personnes sans forfait Google One.

Une application iOS sauvegarde désormais les médias, les contacts et les calendriers sur les iPhones et les iPad.

L’application Google One comprend également un gestionnaire de stockage.

Google est sur le point de donner à beaucoup plus d’utilisateurs d’Android un meilleur filet de sécurité – et aux utilisateurs d’iOS aussi.

Le géant de l’Internet met gratuitement des sauvegardes automatiques à la disposition des utilisateurs d’Android, qu’ils soient ou non abonnés à Google One. Les données vitales telles que les contacts, les photos et les messages multimédias doivent toujours être disponibles en cas de problème. La fonctionnalité sera accessible partout où Google One est une option.

Vous avez maintenant plus d’options si vous préférez aussi un iPhone ou un iPad. Une application iOS à venir vous permettra de stocker des médias, des contacts et des calendriers avec Google, y compris grâce aux 15 Go de stockage gratuits. Il s’agit en fin de compte de consolider les fonctionnalités disponibles via des applications distinctes telles que Google Photos, mais utile si vous souhaitez une protection supplémentaire au-delà de ce qu’offre iCloud d’Apple.

Quelle que soit la plate-forme, vous aurez plus de facilité à gérer l’espace de sauvegarde disponible. Google One obtient un nouveau gestionnaire de stockage dans son application et son site Web qui illustrera à la fois la façon dont vous utilisez l’espace et vous donnera des moyens de libérer de l’espace en supprimant des fichiers volumineux, des spams et d’autres éléments dont vous n’avez pas besoin. Naturellement, Google espère vendre incitativement les gens à des forfaits plus chers.

Les fonctionnalités Android seront disponibles sur Google Play dans les «prochains jours», tandis que l’application iOS sera prête «bientôt». Ces outils sont destinés aux consommateurs de tous les jours, a déclaré Google, et ne viendront pas aux utilisateurs professionnels de G Suite.

L’ajout d’Android est, dans une certaine mesure, un moyen de contrer iCloud. Bien que vous ayez depuis longtemps des moyens de récupérer vos informations sur Android, un accès plus large aux sauvegardes automatisées et centralisées fournit une assurance de type iCloud – la plupart de vos données les plus importantes devraient être en sécurité en cas de problème. Dans le même temps, il ne fait aucun doute que cela aide Google à vendre One. Plus vous avez de chances de sauvegarder vos données sur le cloud de Google, plus vous aurez besoin de stockage supplémentaire.