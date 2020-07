Google révèle enfin le nombre d’appareils sur Android 10, et ce n’est pas mal

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Aujourd’hui, Google a publié certains numéros de distribution Android 10.

La société a été très calme au cours de la dernière année en ce qui concerne des données comme celle-ci.

Il semble qu’Android 10 soit sur 400 millions d’appareils.

Au cours de la dernière année environ, Google a été très silencieux en ce qui concerne la publication de données sur le nombre d’appareils exécutant chaque version d’Android. Aujourd’hui, cependant, la société a finalement publié des données fiables sur les numéros de distribution d’Android 10.

Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir par vous-même combien d’appareils utilisent Android 10. Vous pourrez également voir qu’il a dépassé le taux d’adoption d’Android 9 Pie, d’Android 8.1 Oreo et de l’Android 8.0 Oreo d’origine.

Numéros de distribution Android 10 officiels

Ce graphique montre clairement que les différents efforts de Google pour accroître l’adoption de nouvelles versions d’Android fonctionnent. Ces efforts comprennent des choses comme Project Treble, Project Mainline, et simplement faire pression sur les OEM Android pour qu’ils soient meilleurs.

Grâce à ces efforts, le taux de distribution d’Android 10 a été 28% plus rapide qu’Android 9 Pie au cours des cinq premiers mois du lancement stable du système d’exploitation. Google dit qu’Android 10 était sur 100 millions d’appareils à l’époque.

Le rapport le plus récent de Google sur le nombre total d’appareils Android indique qu’il y a 2,5 milliards de téléphones, tablettes, téléviseurs, streamers multimédias actifs, etc. Bien qu’il soit très difficile de donner un pourcentage global avec les données limitées dont nous disposons, c’est une estimation sûre qu’Android 10 fonctionne probablement sur plus de 15% de tous les appareils Android. Encore une fois, c’est une estimation approximative, mais c’est ce que nous pouvons glaner à partir de ces données.

Puisqu’il y a beaucoup plus de téléphones Android que d’autres types d’appareils, il y a fort à parier que le pourcentage de seuls smartphones fonctionnant sous Android 10 est plus élevé que cela. Cependant, Google ne nous donne pas suffisamment d’informations pour se rapprocher même de faire une estimation correcte de la distribution d’Android 10 parmi les seuls téléphones.

L’avenir des mises à jour Android

Avec la tendance générale à l’adoption qui ne fait qu’augmenter, il sera très intéressant de voir comment s’en sortira Android 11 en ce qui concerne la distribution en 2021. Heureusement, Google a déjà des plans en cours pour augmenter l’adoption.

À un moment donné, Google exigera que tous les OEM Android adoptent un protocole connu sous le nom de Seamless Updates. Comme indiqué pour la première fois par Développeurs XDA, cela obligera essentiellement les OEM à faciliter la publication des mises à jour Android, avec l’avantage supplémentaire de le rendre plus sûr. Cela est dû aux tests A / B et aux partitions, qui mettront de côté une partie de la mémoire interne d’un téléphone à des fins de mise à jour.

À ce jour, même le puissant Samsung ne prend pas en charge les mises à jour transparentes ou les tests A / B sur ses téléphones. Cela changera bientôt, cependant, ce qui fera tomber une autre excuse pour expliquer pourquoi les OEM Android ne peuvent pas être plus rapides et plus cohérents lorsqu’il s’agit de mettre à jour les smartphones vers la dernière version d’Android.

En d’autres termes, l’année prochaine, nous verrons très probablement Android 11 battre le succès d’Android 10 en ce moment.