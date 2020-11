Google révèle accidentellement une nouvelle icône et un nouveau nom pour une application Android clé

Au cours des dernières semaines, Google a apporté des modifications aux icônes de ses applications telles que Gmail, Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, etc. Google a ajouté davantage de couleurs traditionnelles de l’entreprise (bleu, rouge, jaune et vert) aux icônes appartenant à ses applications. Maintenant, un utilisateur de Reddit aux yeux d’aigle (via 9to5Mac) a repéré ce qui sera apparemment la nouvelle icône et le nom de l’application actuellement connue sous le nom de Phone by Google. L’icône et le nom divulgués ont été repérés dans une annonce trouvée sur YouTube.

Sur la base de l’annonce, le nouveau nom de l’application sera Google Call et l’icône ressemble à l’illustration d’un sur la nouvelle icône Google Voice. Une différence majeure est que l’illustration de l’oreille et de l’embout buccal de la ligne fixe est réalisée dans les quatre couleurs de Google. Notez que le nouveau nom et l’icône ne sont pas encore utilisés dans le Google Play Store et que la date à laquelle la modification sera apportée est à deviner. L’icône actuelle montre une main fixe et un embout buccal en blanc sur un fond bleu.

Une publicité révèle le nouveau nom et l’icône de Google pour son application Phone by Google

L’annonce qui a divulgué le nouveau nom et le nouveau logo de ce qui est maintenant Phone by Google met en évidence l’identification de l’appelant « fiable » de l’application qui Google dit « vous permet de répondre en toute confiance ». Google a ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’application banale, notamment Hold for Me. Cette fonction entre en jeu lorsque vous êtes mis en attente après avoir composé un numéro sans frais. vous verrez une invite qui lit « Ne pas raccrocher » avec l’option « Revenir à l’appel » toujours disponible. Lorsqu’une personne réelle commence à parler, le téléphone sonne et vibre pour vous avertir que l’appel n’est plus en attente. Une transcription en bas de l’écran permet de garder un œil sur ce qui se dit pendant que vous êtes en attente. Comme l’indique Google, la technologie Google Duplex utilisée pour piloter Hold for Me « reconnaît non seulement la musique d’attente, mais comprend également la différence entre un message enregistré (comme » Bonjour, merci d’avoir attendu « ) et un représentant en ligne. »

Hold for Me est la nouvelle fonctionnalité Android typique que Google ajoute à son système d’exploitation mobile pour aider avec les petites choses de la vie qui peuvent être une grande douleur dans les fesses. Nous sommes probablement tous d’accord pour dire qu’attendre en attente est généralement aussi amusant que de marteler un clou dans le crâne.