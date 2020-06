Google reconnaît un problème Bluetooth avec Pixel Buds 2; le correctif arrive via les mises à jour logicielles

Google a présenté ses Pixel Buds 2 redessinés en octobre dernier, coupant enfin le cordon ombilical entre les bourgeons gauche et droit. Google a commercialisé les Pixel Buds d’origine comme sans fil, car ils utilisaient Bluetooth pour se connecter à un téléphone. Mais ils n’étaient pas vraiment sans fil et même les propres employés de Google étaient confus. Dans un pop-up Google Store à Manhattan en 2017, un représentant du magasin a déclaré à un consommateur qui avait précommandé les Pixel Buds originaux pour couper le cordon qui relie les écouteurs gauche et droit.

Plus tôt cette année, Google a lancé Pixel Buds 2, et au début de ce mois, nous vous avons dit que plusieurs utilisateurs sur plusieurs plates-formes, y compris Reddit et le forum d’aide de Google, se plaignaient que leur dispositif intra-auriculaire souffrait de problèmes de connectivité. Certains mouvements de l’utilisateur peuvent entraîner la perte de connectivité d’un ou des deux Pixel Buds; en mettant leurs mains sur leurs oreilles, certains ont ressenti le problème tandis que d’autres affirment avoir eu le problème avec le produit dès la sortie de la boîte. La plupart des plaintes ont noté que le Pixel Buds 2 avait abandonné lorsqu’il était utilisé à l’extérieur et lorsqu’il était utilisé avec un téléphone Pixel ou Samsung.

Google envoie des mises à jour pour résoudre un problème de connectivité Pixel Buds 2

Aujourd’hui, Google page de support pour Pixel Buds 2 (via 9to5Google) comprenait un article d’un employé de Google disant que des mises à jour logicielles arriveront au cours des prochaines semaines pour améliorer la stabilité et la connectivité Bluetooth. L’employé de Google, Chelsea W., a écrit: « Je voulais juste que vous sachiez tous que nous vous avons entendu, et notre équipe déploiera des mises à jour logicielles dans les prochaines semaines pour améliorer la stabilité et la connectivité Bluetooth. Merci d’avoir fourni vos commentaires, à la fois sur ce sujet et dans les rapports de commentaires. Notre équipe les a trouvés plus que utiles tout en étudiant et en travaillant à l’amélioration de ces problèmes de connectivité. «

Le Googler a poursuivi en disant qu’une mise à jour distincte (Firmware: 296) allait arriver et résoudrait un problème différent avec les Pixel Buds 2. Cette mise à jour réduira le sifflement et le bruit statique que certains utilisateurs ont entendus.

Les mises à jour logicielles à venir réduiront les coupures gênantes des appels téléphoniques, amélioreront la fonction de récupération automatique en cas de panne d’un ou des deux boutons et amélioreront la stabilité de la lecture multimédia pour les combinés équipés d’un codage audio logiciel. S’il y a une chose pour laquelle Google est bon, c’est la résolution de problèmes logiciels avec les mises à jour; si vous avez déjà possédé un Pixel, vous comprendrez. Si vous avez le nouveau Pixel Buds 2 et que vous rencontrez des problèmes de connectivité, tout ce que vous pouvez faire est de vous asseoir et d’attendre l’arrivée des mises à jour logicielles, ou de demander un remboursement à Google. Il a retourné le prix d’achat des Pixel Buds 2 (179 $) pour certains propriétaires.