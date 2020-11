Google publiera bientôt un correctif à un bug de pourcentage de batterie du Pixel 5 qui concernait les utilisateurs

Samsung Smartphone SAMSUNG NOTE 20 ULTRA 5G 512Go Noir

Ecran Infinity 6.9’’ Dynamic AMOLED 16M de couleurs 5G - Quad HD+ : 3088 * 1440 pixels - Android 10 avec S PEN CONNECTÉ - Processeur Exynos990 ULTRA PUISSANT - Stockage 512 Go / RAM 12 Go - Mémoire extensible jusqu'à 1 TO - Triple capteur 108 MP Dual Pixel - Batterie de 4500 mAh - NFC, USB 3.1 Type-C -