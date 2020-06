Google publie l’exterminateur de bogues pour les pixels exécutant Android 11

Vous ne pouvez pas dire que nous ne l’avons pas fait vous avertir de l’installation de la première version bêta d’Android 11 sur votre pilote quotidien. Et maintenant que Pixel que vous utilisez redémarre chaque fois que vous utilisez la navigation gestuelle sur une application et que vous changez l’orientation de paysage en portrait ou vice versa. La mise à jour pose également des problèmes avec Google Pay et la fonctionnalité eSIM sur le Pixel 3 et Familles de pixels 3a.

Si vous avez déjà rejoint le programme bêta d’Android 11, vous devez télécharger et installer la mise à jour. Après tout, si vous souhaitez quitter le programme bêta d’Android 11, vous devrez essuyer votre téléphone en effectuant une réinitialisation d’usine. Ce sont les deux mots les plus redoutés du vocabulaire d’un propriétaire de smartphone. Pour installer la mise à jour, accédez à Réglages > Système > Avancée > Mise à jour logicielle et appuyez sur l’invite.

Si vous avez un modèle Pixel 2 ou plus récent, vous pouvez rejoindre le programme bêta d’Android 11 en en direction du site Web Android Beta pour Pixel. Appuyez sur « Afficher les appareils éligibles » et activez-vous. Vous pouvez également vous désabonner en suivant les mêmes instructions. N’oubliez pas que pour revenir à Android 10, vous devrez effectuer une réinitialisation d’usine. La prochaine fois que nous vous dirons de vous attendre à des bogues qui peuvent empêcher votre pilote quotidien de fonctionner de manière optimale, écoutez ce que nous avons à dire. Nous savons tout sur les bugs lorsque nous avons acheté le BlackBerry Storm 9530 le jour du lancement en 2008.