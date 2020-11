Google publie des widgets iOS pour Gmail, Drive et Google Fit; Calendrier et widgets Chrome à venir

Les widgets pour iOS ont été une amélioration bienvenue lorsqu’ils ont été publiés avec iOS 14, ainsi que d’autres options de personnalisation pour les iPhones. Maintenant, Google rejoint les développeurs qui ont publié des widgets iOS 14 pour leurs applications les plus populaires. La société a annoncé dans un article de blog que désormais Gmail, Google Drive et Google Fit disposeraient de widgets pour iOS. Le nouveau widget Gmail vous permettra de rechercher dans votre boîte de réception, d’envoyer un message et de vérifier les e-mails non lus en un coup d’œil. Le widget Google Drive vous permet de rechercher n’importe quel fichier dont vous avez besoin et affichera entre-temps les fichiers que l’IA de Google considère comme les plus importants pour vous sur votre widget iOS d’écran d’accueil.



Les widgets Gmail et Google Drive iOS 14

Le widget de Google Fit affichera vos points cardio et le nombre de vos pas.

Cependant, Google n’a pas oublié deux autres applications très populaires: Google Agenda et le navigateur Google Chrome. Ces deux-là recevront bientôt leurs widgets, indique le post de Google. Le widget Calendrier sera lancé dans les semaines à venir et affichera vos prochains rendez-vous, tandis que le widget Google Chrome vous donnera un accès instantané à la recherche, à l’ouverture d’un nouvel onglet ou d’un onglet de navigation privée, à la recherche vocale et à la numérisation de code QR.

Widgets Calendrier et Google Chrome iOS 14

Le widget Google Chrome sera lancé au début de 2021. Cependant, si vous avez Chrome Beta, vous pouvez tester le widget pour Chrome dès maintenant.

Si vous vous demandez comment mettre les widgets disponibles sur votre écran d’accueil iOS, lisez notre Comment ajouter des widgets dans l’article iOS 14 avec des étapes et des captures d’écran.