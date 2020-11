Google publie des conseils pour des voyages de vacances en toute sécurité

Selon les statistiques de Google, 40% de tous les Américains prévoient de voyager pendant les vacances, malgré la situation sanitaire difficile dans le monde. La société a publié un guide de voyage détaillé pour aider les gens à prendre des décisions éclairées et à voyager en toute sécurité pendant la période des fêtes.

Avis aux voyageurs

Lorsque vous planifiez votre voyage et recherchez sur Google des informations sur les vols, les hôtels ou les activités à effectuer, faites attention aux avis de voyage ou aux restrictions liés au COVID-19 pour votre destination. Vous devriez voir des liens vers des informations pertinentes de l’autorité de voyage de votre pays lorsque cela est possible. Ces informations sont disponibles sur la page des résultats de recherche, en haut de google.com/travel et dans Google Maps lorsque vous recherchez des hôtels.

Filtre d’annulation gratuit

La pandémie COVID-19 a propagé l’incertitude dans le monde entier. De nombreux hôtels et locations essaient de s’adapter à cela, offrant des politiques d’annulation plus flexibles. Vous pouvez rechercher un endroit pour passer vos vacances et filtrer les résultats pour n’afficher que les propriétés ou les chambres avec annulation gratuite.

Couche COVID-19 dans Google Maps

Lorsque les gens voyagent, ils se retrouvent souvent dans une nouvelle ville ou dans une région qu’ils n’ont pas visitée depuis un certain temps. Google a ajouté une nouvelle couche COVID-19 à Maps afin d’aider les gens à obtenir des informations pertinentes sur la propagation de la maladie dans la région qu’ils visitent. Appuyez simplement sur le bouton des couches dans le coin supérieur droit de votre écran dans Google Maps et cliquez sur « Informations COVID-19 ». Là, vous obtiendrez une moyenne de sept jours de nouveaux cas de COVID pour 100000 personnes pour la zone de la carte que vous regardez.

Revivez les voyages passés

Si vous ne prévoyez pas du tout de voyager, vous pouvez vous installer avec un peu de nostalgie et revivre vos aventures du passé. Dans Google Maps sur Android, les utilisateurs accèderont bientôt à un nouvel onglet «Voyages» dans la chronologie qui leur montrera un résumé de leurs voyages passés, des lieux qu’ils ont visités, de la distance parcourue et même des moyens de transport utilisés.

Google a compilé la liste de contrôle suivante pour vous aider à vous souvenir de toutes les étapes d’un voyage sûr, agréable et sans problème pendant vos vacances.