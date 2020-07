Google propose les excellents milieu de gamme Moto G Power et G Stylus en vente à des prix avantageux

Il n’est pas toujours facile de comprendre La gamme de smartphones de milieu de gamme de Motorola, qui comprend actuellement plus de modèles Moto G, Moto E et One que nous ne pouvons compter sur nos doigts et nos orteils, mais vous n’avez pas besoin de connaître l’historique complet de la marque pour dire au G Power et G Stylus sont deux des meilleurs appareils Android (de n’importe quelle entreprise) disponibles sur un budget serré aux États-Unis en ce moment.

Techniquement, vous ne pouvez pas choisir l’opérateur de réseau mobile où vous souhaitez activer votre Moto G Power ou G Stylus ultra abordable tout de suite, mais après 30 jours maigres, vous êtes libre de quitter le navire Google Fi pour tout ce que vous pourriez considérer comme des pâturages plus verts.

Quel que soit le milieu de gamme Snapdragon 665 que vous préférez, vous cherchez à obtenir une remise décente de 100 $ sans (presque) aucune condition. C’est une amélioration par rapport à Les promos Moto G Stylus et G Power originales de Google Fi, ce qui rend les deux appareils Android 10 essentiellement irrésistibles pour les chasseurs de bonnes affaires basés aux États-Unis.

À 149 $, il est incroyablement difficile de contester l’appel d’un Moto G Power emballant une batterie gargantuesque de 5000 mAh, ainsi que 4 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage et un triple système de caméra orienté vers l’arrière composé d’un tireur principal de 16 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 8 MP et d’une macro de 2 MP capteur.

Il en va de même pour les 199 $ Moto G Stylus, rappelez-vous, qui vient avec une cellule de 4000 mAh plus petite que son frère, mais aussi deux fois la salle de thésaurisation numérique locale susmentionnée et une configuration de tir triple nettement meilleure combinant un appareil photo principal de 48 MP avec un ultra-large 16 MP – objectif angulaire et le même capteur macro 2MP largement inutile. Peut-être plus important encore, le G Stylus est également livré avec … un stylet intégré pour faciliter la prise de notes et l’édition d’images.

Gardez à l’esprit que les démarques de 100 $ de Google Fi sont instantanées et automatiquement appliquées lors du paiement, et si vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser les 149 $ ou 199 $ en une seule fois, le MVNO (opérateur de réseau virtuel mobile) vous permettra de diviser ces prix réduits en 24 versements mensuels égaux. Cela signifie que vous pouvez obtenir le Moto G Power à grande batterie et le stylet Moto G à stylet pour seulement 6,21 $ et 8,29 $ par mois respectivement au moment d’écrire ces lignes.