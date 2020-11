Google prévoit d’ajouter la prise en charge des fichiers chiffrés à Drive pour Android

Google se prépare à corriger l’une des plus grandes failles de son service cloud Drive: le chiffrement. Même si Drive offre une tonne de fonctionnalités utiles, il n’y a pas de cryptage natif intégré au service et les utilisateurs doivent s’appuyer sur des modules complémentaires et des extensions. Les choses sont sur le point de changer, car les gens de Les développeurs XDA ont trouvé des chaînes de code, suggérant que Google envisage d’ajouter la prise en charge du cryptage à son application Drive pour Android.« Vous pourrez bientôt ouvrir les fichiers chiffrés » est l’une des chaînes les plus intéressantes du groupe. Cela suggère que les utilisateurs de Drive sur Android pourront ouvrir les fichiers cryptés directement dans l’application. Il y a le « Fonctionnalité à venir » string, avec « Télécharger et décrypter », qui parlent à peu près d’eux-mêmes.

Donnons plus de détails à ce sujet #Google permettra de crypter les documents enregistrés sur votre appareil (à savoir les documents marqués comme étant disponibles hors ligne)

La modification de ces paramètres effacera toutes les copies déjà téléchargées. https://t.co/tizh8OSserpic.twitter.com/58GJjX7y2q – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 10 novembre 2020 Les chaînes de code, trouvées par les gars de XDA, ont été enterrées dans la version v2.20.44.1.06.40 de l’application Drive. Il n’y a pas d’informations sur le déploiement potentiel de cette fonctionnalité, nous devrons donc simplement attendre et voir. Votre déménagement, Google. Le développeur Android et ingénieur inverse Alessandro Paluzzi partage plus de détails sur la fonctionnalité à venir sur Twitter. Il semble que Google autorisera même les utilisateurs à crypter les documents enregistrés sur leur appareil en basculant une bascule dans les paramètres de l’application Drive. L’activation du cryptage effacera cependant toutes les copies des documents susmentionnés sur le téléphone.