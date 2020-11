Google présente son application Flutter pour Windows 10 avec une nouvelle recherche de photos

À l’instar de Microsoft, Google travaille également activement sur des solutions d’interface utilisateur multiplateformes. Flutter est un framework d’interface utilisateur open source pour ordinateur de bureau, mobile et Web. Les applications basées sur Flutter de Google sont déjà disponibles sur le Web et les plates-formes mobiles, et Google travaille également activement sur la prise en charge de Windows 10.

Plus tôt cette année, Google a publié des applications UWP basées sur Flutter pour Windows 10, qui étaient censées être une « preuve de concept ».

Google permet aux développeurs d’utiliser Flutter comme base de code unique pour écrire des applications pour Android, iOS et maintenant Windows 10. L’équipe Flutter de Google croit au développement multiplateforme et sa vision est similaire à celle de la plateforme Windows universelle (UWP) de Microsoft.

La prise en charge UWP, qui a été ajoutée plus tôt cette année, devrait aider les développeurs à intégrer leurs applications mobiles à Windows 10.

Hier, Google a publié une nouvelle application UWP Flutter qui utilise l’API Unsplash pour activer une nouvelle expérience de recherche de photos. L’API Unsplash utilise l’API JSON moderne pour restituer le contenu d’Unplash (l’une des meilleures plates-formes pour des images librement utilisables) et l’expérience est étonnamment fluide.

L’application s’intitule «Flutter Desktop Photo Search» et constitue une autre preuve de concept (non destinée aux consommateurs). Google cible actuellement les PC de bureau, mais l’application fonctionne également bien sur davantage de solutions mobiles telles que Surface Go avec et sans prise en charge tactile.

Il convient de noter que l’application de démonstration publiée par Google supprime les photos du Web, mais elle offre toujours une expérience native avec une interface utilisateur adaptative, ce qui est impressionnant.

En utilisant Google Flutter, les développeurs peuvent bientôt créer des applications de fond d’écran et une visionneuse de photos qui fonctionneront sur toutes les plates-formes, y compris Windows 10.

On ne sait pas quand Google apportera ses propres applications grand public sur le Microsoft Store, mais vous pouvez vous attendre à des applications Windows 10 tierces basées sur la plate-forme Flutter l’année prochaine.

Les développeurs peuvent déjà commencer à écrire des applications à l’aide de Flutter et cibler à la fois les ordinateurs mobiles et de bureau. Selon Google, il existe actuellement plus de «100 000 applications Flutter dans le Google Play Store».

