Google Play Pass propose désormais un abonnement annuel de 30 $

Crédit: Phillip Prado / Autorité Android

Google Play Pass dispose désormais d’un abonnement annuel de 30 $ au lieu des frais mensuels habituels.

Le service d’application s’est également étendu à neuf pays, dont le Canada et le Royaume-Uni.

Google a ajouté plus de 150 nouveaux titres ces derniers mois.

Google Play Pass est devenu nettement plus accessible, y compris aux non-Américains.

À partir de cette semaine, le service d’application Android sans publicité offrira un abonnement annuel de 30 $ aux États-Unis en plus de l’option originale de 5 $ par mois. C’est beaucoup plus abordable si vous avez l’intention de vous engager sur Play Pass à long terme. Vous pouvez passer au forfait annuel en visitant l’onglet Play Pass dans le Play Store et en appuyant sur «Mettre à niveau vers un abonnement annuel».

Play Pass s’étend également au-delà des États-Unis pour la première fois, mais uniquement avec le forfait mensuel. Les abonnements arrivent dans neuf pays cette semaine, dont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne et le Royaume-Uni. Google n’a pas défini de prix pour ces pays.

La société tient à vanter la taille du catalogue Play Pass car il atteint un public plus large. Le service a été lancé avec 350 titres, mais a ajouté plus de 150 applications et jeux au cours des derniers mois. La plupart sont des sorties indépendantes, bien qu’il y ait des ajouts de haut niveau comme le classique Sega Sonic the Hedgehog et des titres de Sesame Workshop.

Google n’a pas indiqué combien de personnes étaient abonnées à Play Pass lors de la mise à jour. Cependant, le plan annuel améliore la compétitivité de l’abonnement Android uniquement avec Apple Arcade, qui a une option annuelle de 50 $ depuis décembre 2019. Bien que vous ne choisissiez probablement pas un téléphone basé sur le prix d’un service de téléchargement d’application forfaitaire, des prix agressifs pourraient vous donner une raison de rester avec une plate-forme.

Prochain: Jeux et applications Google Play Pass: tous les titres annoncés jusqu’à présent