Google Pixel 5 souffrirait d’un bug de contrôle du volume pour certains utilisateurs

Marshall Uxbridge Voice Google

Marshall Uxbridge Voice Google, Enceinte intelligente Bluetooth/Wi-Fi, Guidage vocal avec Google Assistant, Amplificateur de classe D de 30 watts pour le haut-parleur et le tweeter, Réponse en fréquence : 54-20000 Hz, Bluetooth 4.2, Airplay 2 et Spotifiy Connect et Wi-Fi, Contrôles du volume, des basses et