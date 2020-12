Google Pixel 5 pourrait bientôt bénéficier d’une fonction d’égalisation automatique intelligente

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Google développe une fonction d’ajustement automatique de l’égaliseur pour les pixels.

Surnommé Adaptive Sound, la fonction modifie les paramètres audio en fonction de l’acoustique de l’environnement.

Le Google Pixel 5 recevra probablement la fonctionnalité dans une mise à jour, mais il n’est pas clair si d’autres pixels le rejoindront.

La prochaine baisse des fonctionnalités de Google Pixel pourrait inclure un nouveau jouet pour les mélomanes. Surnommé Adaptive Sound, la fonctionnalité a été découverte sur un Google Pixel 5 par XDAles détectives de l’APK.

La fonctionnalité partage son nom avec confusion avec une fonctionnalité Google Pixel Buds. Mais tandis que Adaptive Sound on the Buds ajuste automatiquement les niveaux de volume à la volée en fonction de l’environnement du porteur, Adaptive Sound sur les téléphones Pixel ajuste l’égaliseur à la place.

En termes plus simples, cela signifie que lors de la lecture de musique sur un téléphone Pixel, Adaptive Sound peut augmenter les graves et les aigus dans des environnements plus bruyants, ou faire baisser les deux dans des paramètres plus calmes. La fonctionnalité utilise le microphone du téléphone pour «évaluer l’acoustique près de chez vous», explique Google sur la page des paramètres. Il utilise cette information pour ajuster l’égaliseur en conséquence.

Le son adaptatif ne semble pas entrer en action lorsque l’auditeur utilise des écouteurs ou des écouteurs, il s’agit donc purement d’un système destiné à améliorer le son du haut-parleur du téléphone. C’est aussi une bonne chose. Nous répertorions la série Google Pixel 4 parmi les smartphones dotés des meilleurs haut-parleurs intégrés. On ne sait pas si ces appareils bénéficieront de la fonctionnalité aux côtés du Pixel 5 et probablement du Pixel 4a 5G.

Pour ceux qui ont des problèmes de confidentialité, Google déclare que «tout le son du microphone est supprimé peu de temps après son enregistrement. Il est traité localement et ne quitte jamais votre appareil. »

La fonctionnalité pourrait faire son arc la semaine prochaine avec le dernier patch de sécurité poussé sur les téléphones de Google.

Suivant: Tous les téléphones Google Pixel sortis jusqu’à présent