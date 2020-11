Google Pixel 5 passe en revue le deuxième avis: bataille des bonnes affaires

Google a adopté une approche plus abordable de la conception de smartphones cette année. Le Google Pixel 5 coûte 100 $ de moins que le Pixel 4 de l’année dernière, sacrifiant quelques-unes de ses fonctionnalités haut de gamme pour ce faire. Même ainsi, le téléphone offre une expérience typiquement Google et a gagné les éloges des experts, y compris dans Autorité Android propre examen.

J’ai passé beaucoup de temps à prendre des photos avec le dernier combiné de Google et je l’utilise également depuis la semaine dernière. Dans l’ensemble, mon opinion sur le Google Pixel 5 est un peu mitigée. Le téléphone fonctionne très bien, mais le sentiment persiste que les choses auraient pu être encore meilleures. Que ce soit pour vous, cela se résume à quelques petits éléments de la conception du téléphone.

Clouer l’essentiel

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android C’est un peu étrange à dire, mais le Google Pixel 5 est un combiné d’une honnêteté rafraîchissante. Il ne prétend pas révolutionner la formule mobile ou doubler les gadgets pour se démarquer de la foule. Le Pixel 5 est conçu pour fonctionner. C’est un grand succès à cet égard et à 699 $, cela ne fait pas sauter la banque pour le faire. Cette approche aboutit à un produit qui répond à tous les fondamentaux du smartphone. Le superbe écran 90 Hz et le processeur Snapdragon 765G sont merveilleusement adaptés pour la navigation sur le Web, la vérification des e-mails, le visionnage de vidéos, etc. Les applications plus exigeantes et les jeux lourds ont des performances limitées, mais le Pixel 5 est parfaitement fluide pour toutes vos activités quotidiennes. De même, la durée de vie de la batterie est suffisamment solide pour durer facilement une journée complète et au-delà avec vos applications typiques. Il s’agit d’un changement par rapport aux précédents combinés de Google, qui sacrifiaient la convivialité pour des fonctionnalités de niche et d’épuisement de la batterie. Bien que le réseau 5G mmWave videra la batterie du dernier Pixel un peu plus rapidement si vous vous trouvez sur un réseau pris en charge. Le Pixel 5 prouve que les benchmarks sont de plus en plus détachés des besoins de performances quotidiens. Si le package matériel entre dans la catégorie des «assez bons», le logiciel de Google est sans aucun doute de première classe. Le lanceur de pixels est rapide et léger, avec l’intégration de Google Assistant en attente pour ouvrir des applications, prendre des rendez-vous, envoyer des messages, etc. Les logiciels de Google favorisent une intégration étroite avec d’autres applications et services, soulignant la puissance de l’écosystème matériel et logiciel en pleine croissance de l’entreprise. Les nouvelles touches d’Android 11 permettent à Google de se familiariser avec certaines fonctionnalités précédemment manquantes trouvées sur de nombreux skins Android (tels que l’enregistrement d’écran) et d’affiner davantage la formule. J’aime assez la façon dont Google a réorganisé les contrôles de l’interface utilisateur et l’historique des notifications. Android 11 est un ajustement bienvenu à un système d’exploitation déjà très bon. En relation: Les 10 meilleurs produits Google que vous pouvez acheter Tout aussi important, Google garantit les mises à jour logicielles et l’assistance pendant au moins trois ans. Alors que vous vous attendez à ce que le gatekeeper d’Android offre le meilleur support logiciel, il n’y a pas beaucoup de fabricants qui offrent des garanties de mise à jour à long terme pour le segment le plus abordable du marché des smartphones. Dans l’ensemble, je ne peux pas être en désaccord avec le verdict de David issu de notre examen, « le Google Pixel 5 est vraiment un plaisir à utiliser. » Cela dit, ce n’est pas parfait. Fudging les détails

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Je ne suis pas convaincu par le design du Pixel 5. C’est certainement mieux que le flux sans fin de clones de sandwich en verre. Je ne me soucie pas non plus du solide dos en plastique «bio-résine». Cependant, il est moins élégant que le verre utilisé dans les conceptions précédentes de Pixel. Le scanner d’empreintes digitales arrière et les bords de l’écran trop arrondis semblent datés. Les boutons sont un peu superficiels et ne fournissent pas les commentaires que vous trouverez sur d’autres téléphones.

La conception du téléphone est parfaitement fonctionnelle et agréable à utiliser d’une seule main par rapport aux modèles plus grands d’aujourd’hui, mais comparé à l’Apple iPhone 12 Mini et au Samsung Galaxy S20 FE, le Pixel 5 est plutôt simple et sans intérêt. C’est utilitaire plutôt qu’une déclaration de mode.

En parlant de téléphones rivaux, cela mène bien à l’appareil photo. La technologie de l’appareil photo de Google reste l’une des meilleures du secteur en matière de photographie couleur, d’exposition et de nuit, en particulier à ce prix. Mais l’ancien matériel commence à montrer son âge. Ceci est particulièrement remarquable par rapport à la flexibilité et à la cohérence offertes par les ensembles de trois caméras qui deviennent également de plus en plus abordables.

Le TD; LR est que la caméra du Pixel 5 reste un bon, souvent excellent tireur. Mais ce n’est plus le meilleur package de l’industrie. Il est grand temps que Google associe son logiciel de caméra stellaire à un excellent matériel. L’appareil photo ultra-large nouvellement introduit est également décevant et ne vaut peut-être pas le compromis de perdre le téléobjectif zoom.

Même ainsi, Google gagne de la bonne volonté de ma part en continuant à fournir au moins un appareil photo solide, plutôt que trois ou quatre qui sont tous sous-performants. À ce prix, les images du Pixel 5 ne vous décevront certainement pas. Découvrez ci-dessous nos analyses approfondies des capacités de photographie du Google Pixel 5:

L’énigme du Pixel 4a 5G

Crédit: David Imel / Autorité Android

Malgré ma grippe, le Pixel 5 est un excellent package. Mais il n’existe pas non plus isolément. Il y a certainement quelques alternatives à considérer, y compris un combiné rival extrêmement similaire de Google lui-même.

Le Pixel 4a 5G offre les mêmes performances, les mêmes fonctionnalités logicielles, le réseau 5G, la configuration de la photographie et coûte 200 USD de moins. Bien que vous manquiez les fonctionnalités plus sophistiquées du Pixel 5 et les capacités 5G mmWave. À moins que vous n’optiez pour la version Pixel 4a 5G UW de Verizon avec le support mmWave. Cette variante coûte 599 $, soit seulement 100 $ moins cher que le Pixel 5. Parlez d’un portefeuille de produits déroutant.

Même ainsi, le Pixel 5 ne prend vraiment son sens que si vous utilisez la charge sans fil et inversée ou si vous vous souciez d’une classification IP68 et de l’affichage à 90 Hz. J’aurais préféré une charge plus rapide et une configuration de caméra plus flexible. Mais il s’agit plus d’une préférence personnelle que d’une plainte majeure concernant les choix de Google.

Aux États-Unis, l’ajout obligatoire plus coûteux du matériel mmWave 5G est peut-être plus difficile à ignorer. L’accès au spectre mmWave reste assez limité, même sur le réseau de Verizon. D’autres carrys n’ont que quelques rues de soutien pour le moment et cela ne changera pas de sitôt. Avec peu d’avantages pour la plupart des consommateurs ici et maintenant, mmWave se sent comme une fonctionnalité premium inutile ajoutée à un téléphone de milieu de gamme par ailleurs abordable.

Au moins avec le chargement sans fil, vous pouvez sortir et acheter un accessoire si vous souhaitez utiliser la fonction. Vous ne pouvez pas garantir que les opérateurs renforceront leur réseau 5G dans votre région l’année prochaine. En conséquence, les consommateurs soucieux de leur budget préféreront probablement le Pixel 4a 5G ou même le Pixel 4a 5G UW, tandis que le Pixel 5 n’est pas assez haut de gamme pour rivaliser dans le niveau premium. Cela ne diminue pas les atouts du combiné, mais laisse le Pixel 5 à la recherche d’un marché à combler.

Google Pixel 5 examen deuxième avis: le prix est-il correct?

Crédit: David Imel / Autorité Android

Le Google Pixel 5 se positionne comme une proposition de valeur plutôt que comme un produit phare ultra-premium et doit être évalué comme tel. Le téléphone offre l’un des meilleurs packs d’appareils photo à son prix, des performances suffisantes pour les tâches quotidiennes et une sélection de fonctionnalités haut de gamme telles que la charge sans fil et un écran 90 Hz. C’est assez bon dans l’ensemble et c’est assez exceptionnel en matière de logiciel. Cependant, le design et l’ancien appareil photo ne séduiront pas les fans comme avant.

Le Pixel 5 de Google offre un très bon rapport qualité-prix au Royaume-Uni et en Europe. Le prix de 599 £ / 629 € semble juste étant donné les fonctionnalités haut de gamme offertes par le téléphone et son prix est très compétitif par rapport à ses rivaux. Le Pixel 4a 5G est toujours inconfortablement proche à 499 £ / 490 €, mais certains peuvent être en mesure de justifier les dépenses supplémentaires pour la charge sans fil et un affichage plus agréable.

Aux États-Unis, le prix de 699 $ n’est pas une si bonne affaire. L’iPhone 12 Mini d’Apple commence à 699 $, tandis que le Samsung Galaxy S20 FE peut être acheté pour seulement 599 $. Il existe également le OnePlus 8T à peu près au même prix si vous recherchez un téléphone plus gros avec plus de puissance de traitement et une charge ultra-rapide.

En fin de compte, les frais supplémentaires liés à la prise en charge de mmWave aux États-Unis rendent le téléphone plus difficile à vendre. Verizon est le seul réseau avec quelque chose qui ressemble à une couverture mmWave utilisable pour le moment, mais même c’est une expérience limitée. Oui, le modèle américain est quelque peu à l’épreuve du temps, mais des téléphones 5G plus rapides et plus efficaces seront apparus au moment où mmWave sera omniprésent. Si vous ne voulez pas de mmWave, le Pixel 4a 5G vous fait économiser 200 $ tout en offrant l’essentiel de l’expérience phare de Google. C’est probablement le meilleur choix.

Alors que le matériel est juste assez bon, le logiciel de Google est sans équivoque de première classe.

Le Google Pixel 5 est un bon téléphone, presque génial. Mais il y a une concurrence rude au prix de 700 $ qui empêche Google de frapper un coup de circuit. Les petites différences entre le Pixel 5, le 4a 5G UW et le 4a 5G se traduisent par un portefeuille restreint qui demande une différenciation plus claire. J’aimerais que le Pixel 6 de l’année prochaine soit une avancée plus notable que les milieu de gamme de Google, même si Google reste sur cette trajectoire sous-phare.

Les clients européens et mondiaux devraient certainement envisager le Pixel 5 pour leur prochain achat. Aux États-Unis, je donnerais au Pixel 5 une réflexion plus sérieuse si / quand vous pouvez le récupérer à rabais.