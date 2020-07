Google Pixel 4a sera présenté ce lundi 3 août

Ce lundi, Google dévoilera enfin le Pixel 4a



le Le Pixel 4a devrait arborer un panneau OLED de 5,81 pouces avec une résolution de 1080 x 2340 et un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9. Un taux de rafraîchissement de 60 Hz à l’ancienne aurait du sens pour ce téléphone, qui sera alimenté par le chipset Snapdragon 730. Les dernières spécifications supposées exigent 6 Go de mémoire à l’intérieur ainsi que 64 Go de stockage. Un appareil photo 12MP orienté vers l’arrière s’appuiera comme d’habitude sur les capacités de traitement d’image de Google pour produire des photos exceptionnelles qui remettent en question les résultats obtenus sur les téléphones phares plus coûteux.

Ironiquement, la batterie 3080mAh est plus grande que la batterie 2800mAh du Pixel 4 pleine taille et dans la boîte se trouvera une brique de charge de 18W à chargement rapide. Nous attendons le Le prix du Pixel 4a est compris entre 349 et 399 USD.

L’année dernière, Google a fait un grand chelem avec le Pixel 3a et le Pixel 3a XL. Les utilisateurs avaient accès au même système de photographie que celui de la série Pixel 3 à un prix aussi bas que 399 $. Et bien que Google ait dû réduire les coûts pour maintenir le prix bas (par exemple, utiliser une construction en plastique et n’offrir aucune résistance à l’eau), la caméra exceptionnelle était le principal argument de vente et a conduit les consommateurs à acheter plus de modèles Pixel 3a que prévu. Le mois dernier, International Data Corporation (IDC) a rapporté que Google avait expédié 52% de pixels de plus en 2019 qu’il n’en avait livré en 2018. Les 7,2 millions d’unités livrées l’année dernière, qui comprenaient la gamme Pixel 3a, avaient fait passer Google devant OnePlus dans les graphiques des smartphones. . Étant donné que le Pixel 4 et le Pixel 4 XL étaient pratiquement DOA sur le marché, une grande partie de ce grand nombre de pixels appelés l’année dernière étaient probablement des unités de milieu de gamme.

Google a publié la série Pixel 3a en mai de l’année dernière et beaucoup s’attendaient à une date de lancement similaire pour le Pixel 4a. Mais comme juin et la majeure partie de juillet se sont écoulés sans aucune date de dévoilement du téléphone (et oui, en dehors d’une annonce surprise lundi, il n’y a pas de Pixel 4a XL à venir), certains ont émis l’hypothèse que Google allait annoncer le Pixel 4a avec le Ligne Pixel 5 en octobre. Mais cela ne semble plus être le cas avec le dévoilement qui a lieu lundi.

Cette année, le Pixel de milieu de gamme fait face à une concurrence qu’il n’avait pas l’année dernière avec l’iPhone SE (2020). Au prix de 399 $, ce dernier est alimenté par la même puce A13 Bionic utilisée dans la série iPhone 11. Apple affirme que grâce à un nouveau processeur de signal d’image et au moteur neuronal de l’A13 Bionic, la caméra 12MP sur le panneau arrière de l’iPhone SE (2020) est la meilleure configuration à caméra unique sur n’importe quel smartphone. Et c’est une photo directe prise contre le Pixel 3a, le Pixel 3a XL et le Pixel 4a. Ces trois téléphones comprennent un seul objectif sur le panneau arrière.