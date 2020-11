Google Pixel 4a n’est plus disponible en une seule couleur solennelle

Se souvenir du Un Google Pixel 4a à peine bleu qui a apparemment été supprimé en raison des défis posés par la pandémie? Eh bien, Google a l’a publié maintenant.

La variante bleu bébé arbore un bouton d’alimentation orange, comme des rendus fuyés avaient laissé entendre. A part ça, c’est identique au Le modèle Just Black a les mêmes spécifications, ce qui signifie qu’il dispose d’un écran de 5,81 pouces, du Snapdragon 730G, d’une caméra arrière de 12,2 MP et d’une batterie de 3140 mAh. Le téléphone offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Barely Blue Pixel 4a est un téléphone en édition limitée et n’est disponible qu’aux États-Unis, cependant CNET rapporte qu’il arrivera au Japon plus tard cette année. Le combiné est déverrouillé et porte le même prix de 349 $ que le modèle noir.

Le téléphone peut être acheté sur le Google Store «jusqu’à épuisement des stocks».

Le modèle Barely Blue est uniquement disponible déverrouillé

Comme vous le savez probablement déjà, le Pixel 4a est uniquement LTE et il n’offre ni résistance à l’eau ni recharge sans fil.

Dans notre examen, nous avons constaté que le combiné a le meilleur appareil photo de sa catégorie et c’est un excellent appareil si vous êtes à la recherche d’un midranger.

Les smartphones 2020 de Google ont été sérieusement retardés et la société ne prévoit apparemment que de fabriquer 3 millions d’unités combinées des Pixel 4a, Pixel 4a (5G) et Pixel 5 cette année. Il a été rapporté plus tôt que l’entreprise pourrait ajuster le volume de production si la réponse du marché est positive, et nous nous demandons si le lancement du modèle Barely Blue a quelque chose à voir avec cela.

Alternativement, la société pourrait essayer de stimuler la vente de ses téléphones pendant la saison des vacances en publiant une nouvelle variante. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente nouvelle pour les consommateurs attirés par le Pixel 4a, mais découragés par le manque de choix de couleurs.