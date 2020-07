Google Pixel 4a à venir lundi, la pandémie nuit à Alphabet et d’autres actualités technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du vendredi 31 juillet 2020.

1. Le Pixel 4a arrive lundi

Google a publié hier soir un teaser pour le prochain téléphone de milieu de gamme qui a plus de fuites qu’un tamis.

Le Google Store s’est amusé avec le teaser, montrant un appareil vide avec du texte personnalisé « lorem ipsum »:

Cliquez sur les cases pour vous aligner sur les couleurs du logo de Google: bleu, rouge, jaune, bleu, vert et rouge, les couleurs du logo Google, et vous obtiendrez les éléments suivants:

Le texte fait allusion à la photographie en basse lumière, aux effets photo bokeh (faible profondeur de champ) et à une batterie longue durée, et bien sûr à cette date: le lundi 3 août.

Considérez le calendrier marqué!

C’est une grande semaine la semaine prochaine: c’est juste deux jours avant l’événement Samsung Unpacked, où nous nous attendons à voir des appareils beaucoup plus haut de gamme.

Google devrait-il espérer de grosses ventes? Astuces Apple:

Eh bien, bonne question. Ce sera contre le OnePlus Nord partout sauf aux États-Unis. Le plus gros poisson à frire, cependant, sera l’iPhone SE 2020.

Les résultats d’Apple hier soir ont noté que même la gamme d’iPhone avait souffert lors des verrouillages et des fermetures de magasins COVID-19, mais moins que prévu.

Alors que les gens se sont précipités pour obtenir des Mac et des iPad pour soutenir le travail et l’éducation à domicile, avec des revenus en hausse de 21,6% et 31% respectivement, par rapport à la même période l’année dernière, Apple a déclaré que les revenus de l’iPhone devraient baisser en raison de la fermeture de magasins.

Au lieu de cela, grâce à l’iPhone SE, les revenus de l’iPhone ont augmenté de 1,7%, le PDG Tim Cook attribuant la sortie «très réussie» de l’iPhone SE à bas prix de 399 $.

Apple a été la seule entreprise à enregistrer une croissance des ventes de smartphones au deuxième trimestre 2020, selon les analystes.

Ce qui pourrait également aider, c’est qu’Apple a confirmé que la date de sortie de l’iPhone 12 serait repoussée cette année, un dirigeant notant que le nouvel iPhone devrait «être disponible quelques semaines plus tard». La sortie normale est en septembre, ce qui implique un lancement en octobre.

De retour à Google et aux prix les plus importants.

Il y a eu des indices selon lesquels Google pourrait tarifer le nouveau 4a pour aussi peu que 349 $ (bien qu’avec 64 Go de stockage dans la version de base). Cela peut signifier un modèle de 128 Go pour un peu plus.

Voici la chose. Tant que Google annonce un appareil solide, je souhaiterai probablement passer du Pixel 3a XL que j’utilise. Mais le prix et les spécifications finales importeront

2. Nokia 8.3 5G pour atteindre les États-Unis plus de six mois après son annonce (Autorité Android). (Autorité Android).

3. Google a acheté YouTube juste après avoir opté pour une Flip Video de marque Google (Autorité Android).

4. Nous avons demandé, vous nous avez dit: la caméra de l’iPhone SE gifle le OnePlus Nord. Tout espoir est-il perdu? OnePlus pourrait bien apporter des modifications aux capacités de traitement d’image, mais si ce n’est pas génial au lancement, il ne sera pas bien révisé (Autorité Android).

5. « Je suis désolé, mais la stratégie de dénomination des téléphones pliables de Samsung est ridiculement mauvaise » (SamMobile).

6. Dans l’économie de la pandémie, les entreprises de technologie engrangent cela: Apple, Alphabet, Amazon et Facebook ont ​​tous déclaré des revenus hier soir, et wow. Trois sur quatre ont grandi, et seuls Alphabet / Google ont vu leurs revenus publicitaires diminuer, sa première de l’histoire. Amazon a fait sauter les estimations, Apple a fait preuve de résilience et plus encore, et Facebook a en quelque sorte ajouté 12% d’utilisateurs supplémentaires dans plus de régions du globe, et plus de personnes ont utilisé Facebook plus longtemps pendant le verrouillage. Toute la journée après les audiences antitrust. Bon rapport ici (Le bord), et TechCrunch a un résumé des chiffres. En outre, Facebook affirme que les modifications apportées par Apple à iOS 14 pourraient nuire à son ciblage publicitaire (CNBC).

7. En prenant SpaceX, Amazon a investi 10 milliards de dollars dans un plan de large bande par satellite et a également obtenu l’approbation de la FCC pour un fonctionnement en orbite terrestre basse (Reuters).

8. Le mode multijoueur Halo Infinite sera gratuit et jusqu’à 120 ips suggèrent des fuites (Le bord). Aussi, l’équipe Halo sur les critiques graphiques: « nous avons du travail à faire » (Engadget)… .Et ils connaissent la Craig meme!

9. Premier essai routier de la Honda E 2020: mignon n’est que le début. Pas sûr que j’aime tous les écrans du tableau de bord. (CNET).

10. Twitter affirme qu’une attaque de «hameçonnage par téléphone» a conduit à l’énorme arnaque Bitcoin (Ars Technica).

11. NASA: Mars rover Perseverance en «mode sans échec» après un lancement plus froid que prévu, mais devrait récupérer (Espace).

12. Bob et Doug reviennent dimanche: la NASA et SpaceX visent 14 h 42 HAE le dimanche août. 2 pour splashdown, car le Crew Dragon devrait quitter l’ISS samedi soir à 19h35 HAE (NASA).

13. ELI5: «Pourquoi est-ce que cela fait mal lorsque de l’alcool est appliqué sur une plaie infectée et pourquoi la plaie guérit-elle plus rapidement de cette façon?» (r / expliquer comme cinq).

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de rester en avance sur toutes les actualités technologiques, opinions et liens vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et les informations dont vous avez besoin, le tout avec une touche de plaisir. Plus! Amusement quotidien rotatif pour chaque jour de la semaine, comme l’étrangeté du mercredi. Se joindre à!