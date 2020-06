Google Pixel 3a chute au prix le plus bas à ce jour sur Amazon

À l’approche de l’automne, il est probable que les clients pourront plus longtemps acheter les smartphones Android les plus récents de Google, le Pixel 3a et Pixel 3a XL. Le géant de la recherche devrait lancer une autre gamme de téléphones Pixel cette année, de sorte que les plus anciens seront abandonnés. Maintenant, plusieurs détaillants américains organisent des promotions sur le Pixel 3a et Pixel 3a XL pour tenter de se débarrasser des derniers stocks. Nous vous avons déjà parlé au cours du week-end du Pixel 3a XL, qui était fortement réduit chez B&H, alors nous sommes maintenant de retour avec encore une bonne affaire sur son petit frère, le Pixel 3a.

Généralement vendu pour 400 $, le Pixel 3a est moins cher que jamais sur Amazon. Le détaillant américain offre une réduction massive de 120 $ sur le Pixel 3a, mais vous devrez attendre plus de quelques semaines pour que votre téléphone arrive si vous décidez de conclure un contrat avec Amazon.

La version Just Black sera en stock le 30 juillet, tandis que le modèle Clearly White devrait arriver le 1er juillet. La variante Purple-ish est la seule disponible actuellement, mais elle ne bénéficie que d’une remise de 60 $, il est donc préférable d’attendre un peu plus longtemps et achetez l’un des deux autres modèles.

Plus important encore, le téléphone est déverrouillé et il fonctionnera sur tous les principaux opérateurs aux États-Unis. Si vous préférez son grand frère, le Pixel 3a XL, vous économiserez seulement 80 $ (17%), ce qui n’est pas la meilleure offre que nous ayons pu suivre à ce jour.