Google Photos vous permettra désormais d’enseigner à son IA le contenu photo, les animations, les collages et autres

Une nouvelle mise à jour pour Google Photos sur Android donnera désormais aux utilisateurs la possibilité de s’entraîner L’IA de Google en attribuant des libellés et d’autres préférences aux photos, rapporte The Verge. Grâce à cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs pourront montrer à l’algorithme d’IA de Google leurs collages et animations préférés, décrire leurs préférences d’impression pour les photos et identifier le contenu des photos.

La nouvelle fonctionnalité est incluse dans la version la plus récente de Google Photos pour Android et est, bien entendu, facultative. Il est accessible lorsque vous appuyez sur « Aidez à améliorer Google Photos » et peut donc aider Google à rendre Photos plus utile, avec des algorithmes de reconnaissance améliorés.

Lorsque vous appuyez sur la nouvelle fonctionnalité, vous serez accueilli par quatre options: pour décrire vos préférences d’impression pour les photos, pour indiquer à Google vos animations et collages préférés, pour identifier quelles photos appartiennent à quel événement de vacances et pour identifier le contenu des photos . Ce dernier se fait en nommant les choses les plus importantes de la photo en question.

Google déclare que l’affichage de votre contribution sur votre compte peut prendre du temps; Cependant, votre contribution aidera Google à créer de nouvelles fonctionnalités, à améliorer les fonctionnalités existantes pour que vous trouviez Google Photos plus utile. Google dit également que vous pouvez supprimer vos réponses à tout moment. Pour le moment, cela n’est disponible que pour Google Photos sur Android et n’est pas encore disponible sur iOS.