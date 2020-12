Google Photos se lance dans le jeu de fond d’écran en direct pour mettre en valeur vos souvenirs

Google Photos ajoute une nouvelle option de fond d’écran en direct avec sa dernière mise à jour Android.

La fonction fait défiler les images enregistrées sur l’écran d’accueil du téléphone.

Google Photos est un excellent outil de sauvegarde pour tous vos moments capturés, mais ces moments restent souvent en sommeil jusqu’à ce que vous les réexaminiez activement. Maintenant, l’application offre aux utilisateurs la possibilité de transformer ces anciennes photos en fonds d’écran.

Comme repéré par XDA, Google Photos 5.22 introduit une nouvelle option dans le sélecteur d’arrière-plan de votre téléphone sur Android. Étiqueté comme «Memories», l’option fait défiler les images stockées sur l’écran d’accueil du téléphone.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité est plutôt rudimentaire. Il n’y a aucun moyen de choisir les images ou les dossiers affichés comme fonds d’écran, et les utilisateurs ne peuvent pas non plus ajuster la fréquence à laquelle l’image change. Les fonds d’écran que vous voyez proviendront de vos sauvegardes, mais seront finalement décidés par l’IA de Google.

C’est simple, mais pour certains, l’ajout pourrait suffire à les convaincre de conserver Google Photos sur leurs appareils. Google a annoncé en novembre qu’il n’autoriserait plus les utilisateurs à sauvegarder gratuitement des images illimitées – une décision qui a été critiquée par nos lecteurs. La fonctionnalité est peut-être un peu trop basique à l’heure actuelle pour justifier son utilisation. Cela dit, si vous possédez un ancien appareil Android, cela pourrait être un moyen astucieux de le transformer en un ancien cadre photo numérique.

Si une multitude d’options est importante pour vous, il existe de nombreuses autres excellentes applications de fond d’écran en direct avec plus de paramètres à modifier.

On ne sait pas quand ou si la fonction de fond d’écran Memories sera disponible sur iOS, mais les utilisateurs peuvent installer la dernière version de Google Photos en appuyant sur le bouton ci-dessous.