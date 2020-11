Google Photos cessera d’offrir un stockage illimité gratuit en juin 2021

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Google met fin au stockage gratuit et illimité de Photos à compter du 1er juin 2021.

Il dit que les coûts de maintien du service gratuit sont trop élevés.

Les utilisateurs de Pixel peuvent toujours télécharger des photos gratuites en haute qualité après juin.

Google Photos ne sera plus le service de sauvegarde d’images gratuit et facile qu’il était autrefois. À Le bord rapports, Google a révélé que Photos n’offrirait plus de stockage gratuit et illimité à « Haute qualité » (c’est-à-dire légèrement compressé) à tous les utilisateurs à compter du 1er juin 2021. Les photos que vous prenez seront comptabilisées dans votre limite de stockage Drive, et vous devrez vous abonner à Google One si vous manquez d’espace. Les photos et vidéos mises en ligne avant cette date ne seront pas affectées.

Chef de produit David Lieb expliqué la fin du stockage gratuit illimité si nécessaire pour «aligner le coût principal» de l’offre de Google Photos tout en reconnaissant la «valeur principale» du stockage en ligne pour des années d’instantanés. En d’autres termes, il devenait trop coûteux d’offrir des sauvegardes sans restriction. Le dirigeant a noté que les utilisateurs téléchargent 28 milliards de photos et de vidéos par semaine, et qu’il y avait déjà 4 billions de photos sur les serveurs de Google.

Il y aura des exceptions. Les utilisateurs de téléphones Pixel bénéficieront toujours de téléversements illimités de haute qualité après la date limite du 1er juin. Bien que cela limite toujours les téléchargements de qualité d’origine, cela vous incite à acheter (ou à rester avec) un téléphone Google si le stockage Photos est un facteur décisif.

La société prend également des mesures pour contrôler l’utilisation, même si elles ne sont pas toujours pour le mieux. Vous disposerez de nouveaux outils de gestion pour supprimer les photos indésirables et conserver votre service gratuit, et Google évaluera désormais l’utilité d’un niveau de stockage en termes de temps plutôt que de capacité brute. Cependant, Google avertit également qu’il «peut supprimer» des photos si vous êtes inactif pendant deux ans ou si vous dépassez votre limite pendant cette période. Ce n’est pas une garantie que Google supprimera les souvenirs précieux (il vous avertira en premier), mais vous voudrez probablement surveiller de près votre utilisation.

Les données Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms et Jamboard seront également comptabilisées dans votre limite Drive.

Le déménagement n’est pas surprenant étant donné le volume de photos. Malgré tout, cela suscite déjà des plaintes selon lesquelles Google tente de stimuler les abonnements One et de créer des maux de tête pour les personnes qui comptaient sur le stockage gratuit de Photos comme filet de sécurité. Cela pourrait également conduire certains utilisateurs dans les bras de concurrents. Apple, par exemple, a récemment lancé ses propres abonnements One qui combinent le stockage iCloud avec des services comme Apple Music et TV Plus. Les personnes qui ne sont pas profondément investies dans l’écosystème de Google peuvent décider qu’Apple One ou d’autres offres de stockage dans le cloud peuvent représenter une meilleure valeur.