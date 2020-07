Google peut avoir besoin d’Android Go pour tous les nouveaux téléphones à faible mémoire

Un document divulgué suggère que Google aura besoin de tous les nouveaux téléphones Android avec 2 Go de RAM ou moins pour utiliser Android Go.

Cela s’applique même aux appareils basse consommation lancés avec Android 10 après le quatrième trimestre 2020.

Les téléphones lancés avec 512 Mo de RAM ne seraient pas en mesure d’exécuter les services mobiles Google.

Android Go pourrait bientôt être plus qu’un moyen d’extraire plus de performances des téléphones à faible RAM – cela pourrait être obligatoire sur ces appareils.

L’équipe de Développeurs XDA dit avoir obtenu une copie d’un guide des appareils de l’édition Android 11 Go qui indique aux fabricants qu’ils devront lancer de nouveaux téléphones en tant que modèles Android Go s’ils sont livrés avec 2 Go de RAM ou moins. Cela s’applique également aux appareils Android 10 sortis au quatrième trimestre de 2020.

Le guide met fin à la prise en charge des appareils dotés de 512 Mo de RAM en notant que le matériel n’est «pas qualifié» pour charger les services mobiles Google (GMS) sur Android 11.

Google est fortement incité à exiger Android Go.

Nous avons demandé à Google s’il pouvait commenter. Il n’est pas clair si les politiques sont toujours valables. Le document est daté du 24 avril, ce qui est assez récent mais laisse encore la possibilité d’un changement de stratégie dans les mois qui ont suivi.

Go a été initialement conçu pour les appareils avec moins de 1 Go de RAM et n’a pas été requis sur les téléphones inférieurs à ce seuil. Google a discrètement étendu la prise en charge de Go aux appareils dotés de 2 Go de RAM en 2019.

Google est fortement incité à exiger Android Go. Ses exigences matérielles inférieures sont conçues pour améliorer l’expérience sur les téléphones d’entrée de gamme avec une mémoire faible, une puissance de traitement limitée et un accès Internet lent. L’obligation d’utiliser Go pourrait renforcer les performances de ces appareils d’entrée et améliorer l’expérience globale, incitant les acheteurs à choisir des combinés Android plutôt que des téléphones portables de base.

Lire la suite: Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez acheter actuellement