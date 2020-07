Google Pay s’étend à 25 nouvelles banques dans 14 pays

Apple Pay et Google Pay est en concurrence pour la domination mondiale, tandis que d’autres services comme Samsung Pay et LG Pay ont du mal à suivre. Si vous utilisez un smartphone Android ou iOS aux États-Unis, il est fort probable que votre banque prenne déjà en charge l’un des deux grands systèmes de paiement mobile. Cependant, si vous vivez en Europe, Apple Pay et Google Pay pourraient offrir une couverture plus étendue qu’ils ne le font actuellement, mais les deux sociétés s’efforcent de proposer leurs services de paiement mobile à un public plus large. Depuis la semaine dernière, Google Pay couvre 25 nouvelles banques dans 14 pays différents (via AndroidPolice).

Voici la liste des banques qui prennent désormais en charge Google Pay: Queensland Country Bank (Australie), Moorwand Limited, Lunar (Danemark), Moorwand Limited (Finlande), Augsburger Aktienbank, Curve, Netbank, Penta (Allemagne), Flow SpA Societa Benefit ( Italie), Revolut Technologies Japan (Japon), Moorwand Limited, Lunar, Sparebanken Sogn og Fjordane (Norvège), Idea Bank, SGB (Pologne), Commercial Bank Garant-Invest Bank Joint Stock Company, Commercial Bank Sinko-Bank, Industrial Agricultural Bank , Joint Stock Commercial Bank IRS, Joint Stock Company First Investment Bank, JSC Kuban Trade Bank (Russie), Ceskoslovenska obchodna banka (Slovaquie), Aplazame SL (Espagne), Marginalen Bank, Moorwand Limited, Lunar, Volvofinans Bank AB (Suède), Yapeal (Suisse), Moorwand Limited, Weatherbys Bank et Whim (Royaume-Uni).

Pour commencer à utiliser Google Pay, vous devez télécharger l’application à partir du Play Store si vous ne l’avez pas déjà sur votre téléphone. Ensuite, suivez le guide étape par étape pour ajouter vos cartes et commencer à utiliser Google Pay.