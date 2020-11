Google Pay continue de se développer aux États-Unis, près de 90 nouvelles banques sont désormais prises en charge

Google Pay est assez important aux États-Unis et à partir de cette semaine, il deviendra encore plus grand. Actuellement, des milliers de banques et d’institutions financières offrent aux clients une assistance pour Google Pay, donc les 89 noms ajoutés cette semaine auront probablement l’impression d’être un grain dans le sable.La liste des 89 banques qui prennent désormais en charge Google Pay est ci-dessous, donc si vous ne l’avez pas fait ‘ t trouvez la vôtre parmi les 3000 banques prises en charge répertoriées sur Site d’assistance de Google, vous pouvez le rechercher ici. La liste obtenue par AndroidPolice est classé par ordre alphabétique pour une lecture plus facile

Ok, 3000 est un grand nombre, mais il y a une chance que beaucoup Les utilisateurs de Google Pay ne trouveront pas leurs banques sur cette énorme liste. Eh bien, à en juger par la vague constante de banques et d’institutions financières qui bénéficient de l’assistance Google Pay chaque mois, tôt ou tard, nous serons en mesure d’utiliser le service de paiement mobile dans toute l’Amérique.