Google nous fait une surprise pour Noël !

Le Village du Père Noël est de retour pour Noël 2021, et c’est mieux que jamais. De nouveaux jeux et vidéos de Noël vous aident (ou vos enfants) à créer des lutins personnalisés, à raser le Père Noël et même à apprendre à coder ! Et bien sûr, le Village de Noël propose un Santa Tracker en temps réel qui vous sera utile la veille de Noël !

Pour déverrouiller le village du Père Noël, effectuez simplement une recherche Google pour « Noël » et cliquez sur le cadeau qui apparaît en haut de vos résultats. Vous pouvez également rechercher “Google Santa Tracker” et cliquer sur le premier résultat, qui vous mènera directement au village du Père Noël.

En visitant le village du Père Noël, vous rencontrez un écran animé mignon et quelques boutons. Je suggère de cliquer sur « Guide de la famille » dans le coin inférieur gauche de l’écran pour en savoir plus sur le village du Père Noël, bien que vous puissiez passer directement aux jeux et aux vidéos en appuyant sur le bouton en haut à gauche.

Mon jeu préféré au Village du Père Noël est Le selfie du Père Noël. Vous jouez le rôle du barbier du Père Noël dans ce jeu, en le rasant, en changeant la couleur et en accessoirisant sa barbe en prévision de Noël.

Google a introduit le Village de Noël en 2020 pour améliorer son Santa Tracker personnalisé. En tant que tel, le village mettra en vedette le Santa Tracker de Google la veille de Noël. Assurez-vous de mettre le Village du Père Noël dans vos favoris si vous souhaitez le visiter à nouveau le 24 décembre.