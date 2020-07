Google ne peut pas vous protéger contre les logiciels malveillants Joker, il est donc temps de supprimer ces applications dangereuses

Le problème des logiciels malveillants Android est aussi ancien que le temps, mais malgré Au mieux de ses efforts, le Play Store officiel de la plate-forme mobile reste soumis à des menaces constantes. Nous parlons de menaces à tout, de la stabilité globale de votre téléphone à vos informations personnelles sensibles, aux informations d’identification de connexion aux médias sociaux, et peut-être le plus épouvantable de tous, le solde de votre compte bancaire.

Bien sûr, la partie la plus troublante pourrait bien être le fait que les mêmes mauvais acteurs semblent s’en tirer à plusieurs reprises avec différentes variantes des mêmes tactiques néfastes, s’adaptant habilement à Les méthodes de plus en plus sophistiquées de Google pour lutter contre les applications malveillantes sont toujours plus efficaces.

Cette itération particulière de Joker n’est pas aussi divertissante qu’il y paraît

Le géant de la recherche ne peut tout simplement pas garder certaines menaces hors du Play Store, comme en témoigne le dernier rapport Check Point. Les chercheurs de la société de sécurité ont découvert une autre variante de « Joker », qu’ils décrivent comme « l’un des types de logiciels malveillants les plus importants pour Android », faisant des ravages sur d’innombrables appareils à travers le monde, et bien que les 11 applications se soient avérées être coupable d’un certain nombre de crimes graves ont été supprimé de Google Play fin avril, le danger n’a peut-être pas été entièrement éliminé.

Les dernières applications Android trouvées infectées par des logiciels malveillants Joker

Bien que le rapport ne nomme pas toutes les applications en question telles qu’elles pourraient apparaître sur vos combinés Android, leurs noms de packages publiés devraient vous donner une bonne idée de leur identité commercialisée.

Nous parlons ici d’un large éventail de cas d’utilisation, y compris tout, d’un outil de compression d’image à un jeu d’entraînement à la mémoire, une collection de fonds d’écran sur le thème des fleurs, une application de récupération de fichiers et une sorte de titre de relaxation.

Si vous vous souvenez d’avoir installé quelque chose de sommaire qui correspond à l’une de ces descriptions, vous devriez vérifier vos factures de mobile et de carte de crédit pour les achats non autorisés et en particulier les abonnements louches. C’est la façon la plus courante que ce malware « Joker » vous arnaque, et malheureusement, récupérer votre argent est généralement assez difficile.

Se désinscrire, supprimer et rester prudent

Ce que vous pouvez et devez absolument faire, c’est vous désabonner immédiatement de tous les services ou plates-formes « premium » que vous ne reconnaissez pas, et plus important encore, supprimer toutes les applications suspectes de votre téléphone dès que possible. Vous pouvez également (généralement) éviter de futures failles de sécurité en installant une solution antivirus fiable et espérer que la détection de telles menaces sera plus efficace que les algorithmes de protection de Google Play Store, les outils d’apprentissage automatique et les experts humains.

Malheureusement, les chercheurs de Check Point s’attendent à ce que Joker continue de se cacher dans le noir pendant que nous parlons, modifiant sa forme et son comportement sournois pour éliminer les obstacles de Google et voler votre argent durement gagné, ainsi que tout, de vos messages texte aux listes de contacts et aux informations sur les appareils. . Tout cela peut et sera utilisé contre vous de différentes manières, pensez-vous, ce qui met en évidence une chose. C’est un monde mobile effrayant, les gens, et les seuls qui peuvent vous garder hors de danger sont … vous-mêmes.

Faites attention à ce que vous téléchargez, et même si vous utilisez exclusivement le Play Store pour cela, soyez à l’affût du type d’informations auxquelles vos applications peuvent accéder, ainsi que du solde de votre carte de crédit. Ne faites confiance à personne, en particulier aux développeurs sans nom derrière les applications avec de mauvais scores d’avis.