Google n’abandonne pas Wear OS et le met à jour pour la deuxième fois en quelques mois

Après avoir « mis l’accent sur les fondamentaux » pour une mise à jour logicielle centrée sur les performances qui a commencé à déployé pour sélectionner des montres intelligentes il y a quelques mois, Google est aujourd’hui dévoilant une nouvelle version de Wear OS visant à faciliter le suivi et «comprendre toutes vos informations de bien-être».

Ce n’est pas chaque année que vous voyez le géant de la recherche essayer d’améliorer sa plate-forme portable qui a longtemps lutté deux fois dans un laps de temps aussi court, mais avant de devenir trop excité, vous devez savoir que cette dernière mise à jour n’est pas ce que nous appellerions une refonte radicale. . Il n’apporte pas non plus de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires ou pionnières à la table, mais rapproche plutôt Wear OS de la concurrence entre watchOS d’Apple et Tizen de Samsung en termes de fonctionnalité, de polyvalence et de facilité d’utilisation.

Dévoilé l’année dernière, Les tuiles de Google sont en train d’être étendues avec quelques options pratiques qui devraient vous aider à mettre à portée de main les informations les plus importantes. Avec la tuile Google Fit Workouts, qui porte bien son nom, vous pouvez enfin accéder à vos sessions d’entraînement les plus récentes en un seul clic tout en étant en mesure de voir toutes vos mesures dans un seul endroit facilement accessible pendant un entraînement.

Vous pouvez définir des objectifs et recevoir des alertes de rythme sans prendre une (longue) pause, autant de fonctionnalités qui auraient dû être disponibles en un coup d’œil il y a longtemps sur les smartwatches basées sur Wear OS. Il en va de même pour la tuile Breathe, qui vous permettra d’initier une séance de respiration guidée apaisante sur votre poignet plus rapidement et plus facilement que jamais.

Pendant ce temps, l’expérience météo sur Wear OS est sur le point d’être révisée avec un « design plus audacieux et plus agréable pour les yeux », offrant des « détails de prévisions plus pertinents », des précipitations et diverses alertes importantes incluses.

En plus de la vignette d’entraînement susmentionnée, l’application Google Fit, généralement utile mais rarement mise à jour, fait l’objet d’une refonte attendue depuis longtemps sur Android et iOS pour devenir un «hub unique pour toutes vos informations sur la santé et le bien-être».

En un mot, tout ce que vous devez savoir pour rester en forme et en bonne santé vous accueillera maintenant sur l’écran d’accueil de Google Fit, depuis votre fréquence cardiaque, votre poids et vos fluctuations de tension artérielle au fil du temps jusqu’à votre entraînement le plus récent, en passant par vos progrès vers une réunion quotidienne et hebdomadaire. des objectifs pour les points cardiaques et les pas, et enfin, des informations sur le sommeil plus détaillées que jamais.

Dans l’ensemble, il est évident que cette mise à jour, qui devrait sortir « au cours des prochains jours » sur toutes les smartwatches compatibles, ne changera pas à elle seule les choses pour Wear OS. Dans le même temps, cependant, il est clair que Google n’a pas non plus l’intention de jeter l’éponge dans sa lutte contre Apple, Samsung, Huawei et Garmin, surtout après que la société le fera enfin être autorisé à acquérir Fitbit.