Google met à jour sa couche COVID-19 dans Maps

La pandémie de COVID-19 est loin d’être terminée, en fait, les cas ont augmenté au cours des dernières semaines. Google a introduit sa couche COVID-19 pour la première fois dans Maps en septembre et depuis lors, il a aidé des millions de personnes à obtenir des informations critiques sur le virus directement à partir de Google Maps.

C’est déjà la saison des vacances et Google vient de mettre à jour Maps afin de donner aux gens plus d’informations sur la situation du COVID-19 et de les aider à rester en sécurité. La société a annoncé sur son blog officiel que deux nouvelles fonctionnalités de Google Maps commenceront à être déployées dans les semaines à venir. La couche COVID-19 affichera plus d’informations sur l’infection – les cas détectés à tout moment dans une zone spécifique, ainsi que des liens rapides utiles vers des ressources liées au COVID.