Google Messages vous permettra bientôt de planifier l’envoi des messages ultérieurement

L’application Google Messages a été beaucoup de fonctionnalités utiles récemment, et maintenant, rejoindre les nouvelles fonctionnalités de l’application est une fonctionnalité de planification de messages. Android Central signale qu’une nouvelle mise à jour de l’application Google Messages vous permettra de planifier l’envoi des messages ultérieurement. La nouvelle fonctionnalité est fournie via une mise à jour côté serveur, vous ne pouvez donc pas la télécharger manuellement. Cependant, cela peut s’avérer très utile car il vous permet de programmer un texte pour plus tard dans la journée, ou pour la soirée, voire demain. Vous pouvez également programmer l’heure exacte pour l’envoyer.

Pour programmer un message, vous devez appuyer longuement sur le bouton Envoyer. Vous pouvez ensuite choisir l’heure d’envoi de votre message. Les options par défaut sont «Plus tard aujourd’hui, 18h00», «Plus tard ce soir, 21h00) et« Demain, 8h00 ». Cependant, Google ne vous limite pas uniquement à ces options, car vous pouvez également avoir une date et une heure personnalisées. Après avoir choisi votre temps, vous appuyez sur Enregistrer. Vos messages programmés apparaîtront avec une icône d’horloge à côté d’eux.

De plus, vous pouvez modifier le message programmé, le supprimer ou l’envoyer immédiatement.

L’utilisateur de Twitter Sai Reddy a découvert la nouvelle fonctionnalité:

Comme il s’agit d’une mise à jour côté serveur, elle n’est toujours activée que pour un petit nombre d’utilisateurs. Nous prévoyons que cette fonctionnalité sera disponible pour plus d’utilisateurs dans les semaines à venir.