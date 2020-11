Google Maps Street View pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de télécharger leurs propres photos de lieux et de rues

Google Maps est désormais l’un des outils de navigation et d’exploration les plus populaires, et une nouvelle fonctionnalité à venir sur Google Street View pourrait bientôt permettre aux gens de télécharger des photos pour s’assurer que les zones de rues ou de villes difficilement accessibles peuvent être visibles dans Google Street View. SlashGear rapporte que la fonctionnalité de téléchargement d’images sera présente dans l’application autonome Google Street View, qui vous permettra d’utiliser votre smartphone pour contribuer à Google Maps. Au début, afin de pouvoir vous placer dans une rue de Google Maps, Google avait des voitures équipées de gros appareils photo à 360 degrés qui prenaient des photos des rues. Cela permet à quiconque a besoin d’une navigation plus précise ou d’avoir une idée des rues dans Google Maps et Google Street View à se placer virtuellement au milieu de la rue et à regarder autour de lui.

Désormais, pour renforcer cette capacité et rendre accessibles les précédents lieux indisponibles pour la visualisation, Street View de Google disposera d’une fonctionnalité permettant d’utiliser votre smartphone pour prendre des photos de l’endroit pendant que vous conduisez. L’utilisateur de Reddit -JG- a repéré la fonctionnalité dans le mode de conduite de Google Street View. De plus, Google peut avoir besoin d’utiliser un traitement d’image et un logiciel pour fusionner les photos ensemble pour une vue à 360 angles.

Comme prévu, l’application brouillera les visages et les plaques de véhicules, protégeant la vie privée de tout le monde tout en fournissant plus d’images et de visualisation à Google Street View dans des endroits inaccessibles pour Google seul.