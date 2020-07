Google Maps peut affiner plus précisément votre position si vous suivez ces instructions

La fonction Live View de Google Maps offre une navigation basée sur la RA à ceux qui marchent du point « A » au point « B. » Sur une vue en temps réel des rues devant vous fournie par les caméras arrière de votre téléphone, les directions et les flèches sont superposées, ce qui facilite la marche d’un endroit à l’autre. Mais il existe une autre utilisation de Live View AR selon 9to5Google. Il y a des domaines où Google dit que le GPS ne fonctionnera pas parfaitement, comme les environnements urbains. «Les immeubles de grande hauteur dans ces environnements créent des interférences.

Si votre GPS est désorienté, l’appareil photo de votre téléphone et les données Street View peuvent aider Google Maps à savoir où vous êtes. Appuyer sur le point bleu sur Google Maps fait apparaître un menu avec des options telles que Partagez votre position ; Ajouter un lieu manquant ; Définir comme emplacement de stationnement ; Télécharger la carte hors ligne ; et si vous avez la dernière version de l’application, il y aura un Calibrer avec Live View option. Appuyez dessus et vous serez redirigé vers l’interface utilisateur de la caméra utilisée par Live View. Dirigez votre appareil photo vers des bâtiments et des panneaux en face de vous et Google affinera votre position après un court panoramique.

En utilisant Live View, vous pouvez calibrer Google Maps pour affiner plus précisément votre position actuelle

Après avoir suivi ces étapes, le point bleu représentera plus précisément votre position actuelle. Le faisceau que vous voyez autour du point bleu qui vous indique la direction dans laquelle vous vous dirigez se rétrécira, indiquant que Maps a une meilleure idée de l’endroit où vous vous trouvez.

La fonction Calibrer avec la vue en direct a été trouvée sur les téléphones Android prenant en charge ARCore. Dans le même temps, le téléphone devrait exécuter la version bêta ou stable la plus récente de Google Maps.