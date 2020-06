Google Maps : les nouvelles fonctionnalités pour se déplacer en toute sécurité

Actuellement, le fait de se déplacer d’un endroit à un autre peut se révéler difficile. Avec la pandémie de Covid-19, connaître à quel moment le bus passe ou comment est la fréquentation des gares peut être important. Détenir ces renseignements est primordial pour les travailleurs qui doivent se rendre à leur lieu de travail en toute sécurité. Ces informations seront également importantes pour chacun en ce moment où le monde commence à rouvrir peu à peu.

De nouvelles fonctionnalités ont été introduites dans la dernière version de Google Maps sur Android et iOS afin de faciliter la recherche d’informations surtout si on doit se déplacer en voiture ou en transport en commun.

Durant une recherche d’itinéraire des transports en commun sur un trajet pouvant être concerné par les restrictions liées au Covid-19, les alertes pertinentes des agences de transport en commun locales seront notifiées aux utilisateurs. Vous pourriez ainsi vous préparer à l’avance sur les actions à entreprendre au cas où les décisions des autorités compétentes impacteront les services de transport en commun. Il se peut également que le port de masque soit obligatoire dans les transports en commun. De nombreux pays comme la France, l’Argentine, la Belgique, l’Australie, le Brésil, la Colombie, l’Inde, le Mexique, les Pays-Bas, l’Espagne, la Thaïlande, le Royaume-Uni et les États-Unis bénéficient des alertes. Google Maps détient des informations sur le service des agences de transport en commun locales dans ces pays. Les alertes seront également disponibles bientôt dans d’autres pays.

Des alertes sur les points de contrôles et les restrictions liées au Covid-19

Des alertes conduites seront également notifiées par Google Maps aux utilisateurs pour les informer sur les points de contrôles et les restrictions Covid-19 en cours de route. Il peut en être ainsi lors du franchissement des frontières nationales. Cette nouvelle fonctionnalité concerne pour le moment le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 7Instance Tech (@7instance.tech) le 9 Juin 2020 à 8 :41 PDT

Durant les déplacements vers des établissements médicaux ou centres de test Covid-19, un rappel sous forme d’alerte sera communiqué aux utilisateurs. Ils seront invités à vérifier l’admissibilité et les directives de l’établissement pour éviter de se heurter à un refus ou de causer plus de pressions sur le système de santé local. Les alertes pour les installations médicales seront opérationnelles dès cette semaine pour l’Indonésie, Israël, Philippines, Corée du Sud et les États-Unis qui bénéficieront en même temps des alertes de centre de test.

Les alertes vous informent si votre voyage peut être impacté par les restrictions liées au Covid-19. Les alertes seront communiquées par les services de Google Maps après réception de la part des gouvernements locaux des données nécessaires faisant autorité. Google Maps travaille en étroite collaboration avec les agences du monde entier pour offrir des données utiles aux utilisateurs.



Voyagez en toute sécurité dans les transports en commun en évitant les moments de grandes affluences

Des prévisions de saturation des transports en commun ont été intégrées dans Google Maps l’année dernière. Grâce à la participation de dizaines de milliers de passagers, ces prévisions permettent de savoir à quel moment un train ou une ligne de bus est saturé. Désormais, le démarches que les personnes voulant fournir des informations sur les heures de grandes affluences sont simplifiées.

De nouvelles fonctionnalités dans Google Maps ont également été mises en place en février dernier. Ce sont entre autres la température, l’accessibilité, la sécurité à bord et les sections réservées aux femmes pour les systèmes de transports en commun qui en disposent. Ces informations sont dorénavant diffusées partout dans le monde, permettant aux utilisateurs de voir les commentaires des anciens passagers. Des informations d’accessibilité ont été intégrées dans Google Maps pour aider les personnes qui se déplacent en fauteuils roulants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barrah (@barrah_investimentos) le 9 Juin 2020 à 2 :16 PDT

Il est désormais possible de connaître les moments durant lesquels les stations de transports en commun sont bondées et d’organiser vos déplacements en conséquence. Pour ce faire, recherchez une station sur Google Maps pour consulter le tableau de départ et les données d’occupation.

Le Covid-19 a eu des conséquences sur les modes de déplacement de chacun. Google Maps s’engage à afficher les informations nécessaires à portée de mains des utilisateurs.