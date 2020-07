Google essaie d’ajouter des feux de circulation à Maps sur Android

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Google semble tester les feux de circulation dans Google Maps sur Android.

Cela s’applique que vous naviguiez ou que vous naviguiez simplement.

La plupart des utilisateurs ne semblent pas encore avoir la fonctionnalité.

Vous êtes-vous déjà demandé combien de feux de circulation vous rencontrerez lors d’un voyage à travers la ville? Google Maps pourrait bientôt vous montrer.

Droid Life signale que Google semble tester les icônes de feux de circulation dans Google Maps sur les appareils Android. Ils apparaîtront que vous naviguiez ou naviguiez et sont sans surprise agrandis pendant que vous conduisez afin de garder les yeux sur la route. Les lumières ne semblent pas affecter les signaux audio ou le routage, cependant, ne vous attendez pas à entendre « tourner à gauche au prochain feu » si les icônes apparaissent sur votre téléphone.

« Pour aider les gens à rester mieux informés sur la route, nous testons une fonctionnalité Google Maps sur Android qui indique l’emplacement des feux de circulation dans certaines villes des États-Unis », a déclaré un porte-parole de Google. Autorité Android. New York, San Francisco, Los Angeles et Chicago sont parmi les premières villes à présenter la fonction de feux tricolores. Google a également annoncé son intention d’étendre cette fonctionnalité à davantage de villes au fil du temps.

Si cela vous semble familier, cela devrait. Apple Maps a commencé à visualiser les feux de circulation pendant la navigation il y a environ un an, et Siri adaptera ses instructions en fonction des feux à venir. Ce n’est pas une mauvaise chose – plus les applications de cartographie intègrent des feux de circulation, plus il est facile pour tout le monde de faire des choix éclairés sur leurs itinéraires.

Prochain: Les meilleures applications GPS et applications de navigation pour Android